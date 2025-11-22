Lanús consiguió su segundo título de Copa Sudamericana luego de vencer 5-4 en penales al Atlético Mineiro

Lanús lo hizo de nuevo. Tal y como sucedió en el 2013, el conjunto granate volvió a salir campeón de la Copa Sudamericana, aunque esta vez lo hizo desde los doce pasos, luego de igualar 0-0 ante Atlético Mineiro en los 90 minutos reglamentarios y en los 30 suplementarios, por lo que se quedó con su segundo título intercontinental y ahora esperará pacientemente al ganador del Flamengo vs. Palmeiras para buscar la Recopa 2025.

Esta final tenía todos los ingredientes necesarios para disfrutar de un buen fútbol. Desde antes del pitazo inicial se vivió un ambiente que a muchos trasladó hasta el año 2019. Y es que en esta ocasión la agrupación Los del Fuego, una de las más legendarias de Argentina, hizo vibrar a los espectadores con una canción que lleva el sello de Lanús: “El granate es mi locura... una pasión que no tiene cura... te llevamos en el corazón... te pedimos que pongas más huevos para ser campeón...”, coreó la gente que se emocionó hasta las lágrimas tal y como sucedió con Colón de Santa Fe en aquella definición que perdió ante Independiente del Valle.

La agrupación siguió con otros temas clásicos de su repertorio que incluso fueron gozados por los brasileños que disfrutaron de un ambiente festivo. Los 28 grados de calor que se vivió en el Defensores del Chaco no pasó desapercibido entre los más de 40.000 espectadores que en las populares fueron rociados con agua.

El llamado “Club de barrio más grande del mundo” supo conquistar este nuevo título a base de jugadores experimentados formados en sus escuelas como Eduardo “Toto” Salvio y Carlos Izquierdoz. El portero Nahuel Losada fue la figura con tres penales atajados, uno de ellos al ídolo albinegro Hulk. Una actuación de ensueño para un guardameta poco conocido y con mucha hambre de gloria.

“El mensaje es que la sigan remando, porque el fútbol paga. Las oportunidades no se me deban y algunos se la jugaron por mí. Hoy les estoy pagando”, dijo el ‘1’ tras las celebraciones.

Nahuel Losada fue el héroe de Lanús.

El partido comenzó con ambas escuadras respetándose y conservando su juego. Sin mucha claridad en las llegadas, pero con un Mineiro un poco más insistente. Incluso Bernart tuvo un tiro libre que chocó en el travesaño. De ahí se hizo muy luchado en el mediosector y a poco de concluir la primera mitad Gomes remató directo al arco, pero Losada estuvo atento y aguantó el balón.

Para el complemento nuevamente los brasileños fueron con todo al ataque y Dudu hizo trabajar al ‘1’ granate. Lanús salió más decidido, pero le faltaba claridad para concluir bien sus ataques. El 0-0 no se movió y se fueron al alargue.

El Galo continuó insistente y desde el banco de suplentes el técnico Jorge Sampaoli no podía creer las ocasiones erradas. En una de las últimas Hulk encontró el espacio y jugó en corto con Igor Gomes que en la definición falló. El arquero Nahuel Losada salió a acortar y rememoró la atajada del argentino Emiliano Martínez en la final del Mundial Qatar 2022 ante Francia.

Tra el 0-0 ambos equipos se fueron a la definición por penales, donde la efectividad y la figura de Losada salió a relucir. Walter Bou falló para Lanús, pero Hulk también erró en la siguiente acción. Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich y Dylan Aquino estuvieron bien en sus disparos. Lo mismo para los brasileños Gustavo Scarpa e Igor Gomes. Biel falló y Lautaro Acosta tenía todo para que Lanús grite campeón, pero le puso suspenso y la mandó al cielo. Everson y Alexsander también fueron efectivos al igual que Agustín Cardozo y Nahuel Watson. En la muerte súbita Vitor Hugo falló y la fiesta se apoderó de los granates.

Este es el tercer título Conmebol que alcanza Lanús a lo largo de su historia. El primero de ellos fue la Conmebol de 1996 y luego alcanzó la Copa Sudamericana 2023. Se convierte además en el sexto club en ganar dos veces la Sudamericana, después de Boca Juniors (2004 y 2005), Liga Universitaria de Quito (2009 y 2023), Independiente de Avellaneda (2010 y 2017), Athletico Paranaense (2018 y 2021) e Independiente del Valle (2019 y 2022).