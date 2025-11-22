HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Lanús consiguió su segundo título de Copa Sudamericana luego de vencer 5-4 en penales al Atlético Mineiro

Luego de igualar sin goles (0-0), el campeonato tuvo que definirse desde los doce pasos, donde el elenco argentino fue más efectivo.

Lanús nuevo campeón de la Copa Sudamericana.
Lanús nuevo campeón de la Copa Sudamericana. | Conmebol Sudamericana

Lanús lo hizo de nuevo. Tal y como sucedió en el 2013, el conjunto granate volvió a salir campeón de la Copa Sudamericana, aunque esta vez lo hizo desde los doce pasos, luego de igualar 0-0 ante Atlético Mineiro en los 90 minutos reglamentarios y en los 30 suplementarios, por lo que se quedó con su segundo título intercontinental y ahora esperará pacientemente al ganador del Flamengo vs. Palmeiras para buscar la Recopa 2025.

Esta final tenía todos los ingredientes necesarios para disfrutar de un buen fútbol. Desde antes del pitazo inicial se vivió un ambiente que a muchos trasladó hasta el año 2019. Y es que en esta ocasión la agrupación Los del Fuego, una de las más legendarias de Argentina, hizo vibrar a los espectadores con una canción que lleva el sello de Lanús: “El granate es mi locura... una pasión que no tiene cura... te llevamos en el corazón... te pedimos que pongas más huevos para ser campeón...”, coreó la gente que se emocionó hasta las lágrimas tal y como sucedió con Colón de Santa Fe en aquella definición que perdió ante Independiente del Valle.

La agrupación siguió con otros temas clásicos de su repertorio que incluso fueron gozados por los brasileños que disfrutaron de un ambiente festivo. Los 28 grados de calor que se vivió en el Defensores del Chaco no pasó desapercibido entre los más de 40.000 espectadores que en las populares fueron rociados con agua.

El llamado “Club de barrio más grande del mundo” supo conquistar este nuevo título a base de jugadores experimentados formados en sus escuelas como Eduardo “Toto” Salvio y Carlos Izquierdoz. El portero Nahuel Losada fue la figura con tres penales atajados, uno de ellos al ídolo albinegro Hulk. Una actuación de ensueño para un guardameta poco conocido y con mucha hambre de gloria.

“El mensaje es que la sigan remando, porque el fútbol paga. Las oportunidades no se me deban y algunos se la jugaron por mí. Hoy les estoy pagando”, dijo el ‘1’ tras las celebraciones.

Nahuel Losada fue el héroe de Lanús.

Nahuel Losada fue el héroe de Lanús.

El partido comenzó con ambas escuadras respetándose y conservando su juego. Sin mucha claridad en las llegadas, pero con un Mineiro un poco más insistente. Incluso Bernart tuvo un tiro libre que chocó en el travesaño. De ahí se hizo muy luchado en el mediosector y a poco de concluir la primera mitad Gomes remató directo al arco, pero Losada estuvo atento y aguantó el balón.

Para el complemento nuevamente los brasileños fueron con todo al ataque y Dudu hizo trabajar al ‘1’ granate. Lanús salió más decidido, pero le faltaba claridad para concluir bien sus ataques. El 0-0 no se movió y se fueron al alargue.

El Galo continuó insistente y desde el banco de suplentes el técnico Jorge Sampaoli no podía creer las ocasiones erradas. En una de las últimas Hulk encontró el espacio y jugó en corto con Igor Gomes que en la definición falló. El arquero Nahuel Losada salió a acortar y rememoró la atajada del argentino Emiliano Martínez en la final del Mundial Qatar 2022 ante Francia.

Tra el 0-0 ambos equipos se fueron a la definición por penales, donde la efectividad y la figura de Losada salió a relucir. Walter Bou falló para Lanús, pero Hulk también erró en la siguiente acción. Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich y Dylan Aquino estuvieron bien en sus disparos. Lo mismo para los brasileños Gustavo Scarpa e Igor Gomes. Biel falló y Lautaro Acosta tenía todo para que Lanús grite campeón, pero le puso suspenso y la mandó al cielo. Everson y Alexsander también fueron efectivos al igual que Agustín Cardozo y Nahuel Watson. En la muerte súbita Vitor Hugo falló y la fiesta se apoderó de los granates.

Este es el tercer título Conmebol que alcanza Lanús a lo largo de su historia. El primero de ellos fue la Conmebol de 1996 y luego alcanzó la Copa Sudamericana 2023. Se convierte además en el sexto club en ganar dos veces la Sudamericana, después de Boca Juniors (2004 y 2005), Liga Universitaria de Quito (2009 y 2023), Independiente de Avellaneda (2010 y 2017), Athletico Paranaense (2018 y 2021) e Independiente del Valle (2019 y 2022).

Notas relacionadas
¡Lanús campeón de la Copa Sudamericana! Venció 5-4 a Atlético Minerio en una infartante definición por penales

¡Lanús campeón de la Copa Sudamericana! Venció 5-4 a Atlético Minerio en una infartante definición por penales

LEER MÁS
¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a una fecha para el final de la Liga 1?

¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a una fecha para el final de la Liga 1?

LEER MÁS
Paolo Guerrero es nuevo fichaje de la Kings League de Ibai y Gerard Piqué: será presidente de la selección peruana

Paolo Guerrero es nuevo fichaje de la Kings League de Ibai y Gerard Piqué: será presidente de la selección peruana

LEER MÁS
Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

LEER MÁS
Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

LEER MÁS
Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima rumbo al Mundial de Clubes de Vóley: fecha, hora, canal de TV y rival de las blanquiazules en el debut

Alianza Lima rumbo al Mundial de Clubes de Vóley: fecha, hora, canal de TV y rival de las blanquiazules en el debut

LEER MÁS
Pablo Bengoechea señala que no habrá un recambio en la selección peruana y advierte: “Al 100% no existe en ningún lugar”

Pablo Bengoechea señala que no habrá un recambio en la selección peruana y advierte: “Al 100% no existe en ningún lugar”

LEER MÁS
Los Chankas vencieron 3-1 a Universitario por el Torneo Clausura: La 'U' perdió el invicto en Andahuaylas

Los Chankas vencieron 3-1 a Universitario por el Torneo Clausura: La 'U' perdió el invicto en Andahuaylas

LEER MÁS
Universitario le pone fin al ciclo de Diego Churín: club no aplicará la renovación automática para el 2026

Universitario le pone fin al ciclo de Diego Churín: club no aplicará la renovación automática para el 2026

LEER MÁS
¡Lanús campeón de la Copa Sudamericana! Venció 5-4 a Atlético Minerio en una infartante definición por penales

¡Lanús campeón de la Copa Sudamericana! Venció 5-4 a Atlético Minerio en una infartante definición por penales

LEER MÁS
Estudiantil CNI vs ANBA Perú por los playoffs del ascenso a la Liga 2: hora y canal para ver el partido de ida

Estudiantil CNI vs ANBA Perú por los playoffs del ascenso a la Liga 2: hora y canal para ver el partido de ida

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Deportes

Reimond Manco se rinde a Álex Valera luego de los partidos amistoso de la selección peruana: "Él es el '9', no veo a otro"

Andrés Mendoza arremetió contra Jairo Concha y casi se va a las manos en un programa deportivo: "Fue un desastre con Perú"

Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025