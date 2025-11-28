El final de un ciclo. Hernán Barcos dejará Alianza Lima al final de la temporada, tras 5 años en el equipo y un bicampeonato. Sin duda, el mejor extranjero en la historia del club por marcar la diferencia en Liga 1 y en Copa Libertadores. No obstante, el conjunto de Néstor Gorosito ya no contará con el experimentado '9' para el próximo año. La interna decidió por Paolo Guerrero, aunque no es el mejor ambiente, según Diego Rebagliati.

La escuadra de La Victoria desea un '9' más joven y movedizo para reforzar el ataque con Paolo Guerrero. Los aliancistas están en deuda, ya que fueron eliminados en cuartos de final de la Copa Sudamericana y se quedaron sin chances de ganar el Torneo Clausura 2025.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre Hernán Barcos?

El exfutbolista reveló el problema que viven en la interna de Alianza Lim, tras la inesperada salida de Hernán Barcos. "Es un terremoto en Alianza porque es Barcos, y él se ha ganado ese espacio. Es el mejor extranjero de la historia del club, clave en los títulos de 2021 y 2022. Muy querido por la hinchada, y con mucha polémica alrededor de su salida, que la dirigencia está intentando aclarar", enfatizó Diego Rebagliati en Movistar Deportes.

¿Cómo le fue a Hernán Barcos en Alianza Lima?

El ‘Pirata’ registró un total de 142 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul, anotó 62 goles y firmó 24 asistencias. Este destacado desempeño lo convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club y lo posicionó entre los diez máximos artilleros de Alianza Lima. Además, fue bicampeón de la Liga 1 en las temporadas 2021 y 2022 e incluso fue pieza clave a nivel internacional.

Mensaje de la esposa de Hernán Barcos tras su salida de Alianza Lima

La esposa de Barcos rompió su silencio."Siempre del lado correcto, del compañerismo, de la responsabilidad, de lo justo, de la honestidad, del compromiso y del respeto. Yo, tu familia, tus amigos y miles de hinchas siempre orgullosos de vos. ¡Siempre a tu lado!", mencionó en su cuenta de Instagram.



