Alineaciones Palmeiras - Flamengo: posibles formaciones por la final de la Copa Libertadores 2025
La gran final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras se disputará este sábado 29 en el estadio Monumental de Ate. La expectativa es alta entre los hinchas, quienes esperan un partido emocionante.
Queda solo un día para la gran final entre Flamengo y Palmeiras por la Copa Libertadores, que se disputará este sábado 29 en el estadio Monumental de Ate. Este duelo entre dos grandes equipos brasileños genera gran expectativa en los hinchas, quienes esperan un partidazo lleno de emociones y, sobre todo, de goles. En este contexto, ambos entrenadores deberán planificar con precisión la estrategia.
Felipe Luis y Abel Ferreira deberán afinar cada detalle para este encuentro, donde cualquier error puede ser decisivo. El 'Verdao' llega tras caer 3-2 frente a Gremio de Porto Alegre, mientras que el 'Mengao' arriba después de igualar 1-1 con Atlético Mineiro.
Posible alineación de Flamengo para enfrentarse a Palmeiras
- Agustin Rossi, Danilo, Guillermo Varela, Leo Pereira, Alex Sandro, Erick Pulgar, Jorginho, Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Everton, Bruno Henrique. DT: Felipe Luis
Posible alineación de Palmeiras para enfrentarse a Flamengo
- Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquin Piquerez, Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Allan Ellias, José Manuel López, Vitor Roque. DT: Abel Ferreira
Bajas para de Palmeiras y Flamengo para esta final de Copa Libertadores
Palmeiras
- Lucas Evangelista: lesión en isquiotibiales
- Paulinho: lesión en la pierna
Flamengo
- Pedro: fractura de mano
- Gonzalo Plata: tarjeta roja
¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores?
La final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras se jugará el sábado 29 de noviembre desde las 4.00 p. m. en Perú y las 6.00 p. m. en Brasil.
Principales cuotas para el Flamengo contra Palmeiras
- Betsson: gana Palmeiras (3.20), empate (2.98), gana Flamengo (2.38)
- Betano: gana Palmeiras (3.45), empate (3.00), gana Flamengo (2.50)
- bet365: gana Palmeiras (3.40), empate (2.90), gana Flamengo (2.38)
- 1xBet: gana Palmeiras (3.12), empate (2.98), gana Flamengo (2.59)
- Coolbet: gana Palmeiras (3.30), empate (3.00), gana Flamengo (2.55)