Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
🔴 EN VIVO | Poder Judicial dicta prisión para Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres

Deportes

Perú vs Chile EN VIVO por la Liga de Naciones Femenina Conmebol: hora y canal de TV para ver el partido en Cusco

El 'Clásico del Pacífico', que se disputará en un inédito estadio, será clave para ambos equipos en la fecha 3 de la Liga de Naciones Conmebol. Sigue la transmisión del Perú vs Chile.

El clásico femenino entre Perú y Chile tendrá lugar en la ciudad de Cusco. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos.
El clásico femenino entre Perú y Chile tendrá lugar en la ciudad de Cusco. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos.

VER Perú vs Chile EN VIVO por la fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina 2025. Ambas escuadras se verán las caras en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora chilena), y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online que tiene preparada La República.

La selección peruana femenina buscará sumar su primer triunfo en la competición, pues en la jornada anterior le tocó descansar. Por su parte, la Roja viene de obtener una goleada 5-0 sobre la selección boliviana.

PUEDES VER: Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: 'Las Eliminatorias cambiarían de formato'

lr.pe

¿A qué hora juega Perú vs Chile por la Liga de Naciones Femenina?

El clásico Perú vs Chile femenino se podrá seguir a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora chilena). Para otros países de la región, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 3.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 4.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 6.00 p. m.
  • España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Chile femenino por la Liga de Naciones?

La transmisión por TV del Perú vs Chile femenino estará a cargo de la señal de DSports en suelo peruano. Por su parte, en territorio sureño se podrá ver vía Chilevisión.

  • Argentina: DSports
  • Chile: DSports, Chilevisión
  • Colombia: DSports, Win Play
  • Ecuador: DSports
  • México: YouTube de Conmebol
  • Perú: DSports
  • Uruguay: DSports
  • Venezuela: DSports.

¿Dónde ver Perú vs Chile femenino gratis por internet?

Si quieres seguir el Perú vs Chile femenino por internet, podrás hacer a través de la plataforma DGo, que cuenta con los derechos de transmisión de todos los partidos del torneo.

PUEDES VER: ¿Quién es Andrea Thorisson, la mediocampista sueca que apostó por Perú y hoy juega en la Bicolor Femenina?

lr.pe

Convocadas de la selección peruana femenina

El entrenador Antonio Spinelli citó a 26 jugadoras para el duelo del certamen continental.

  • Arqueras: Jenyfer Loli (Alianza Lima), Silvana Alfaro (Universitario de Deportes) y Mía Shalit (Hapoel Jerusalem - Israel).
  • Defensas: Olenka Gutiérrez (Sporting Cristal), Rosa Castro (Huracán - Argentina), Mía Leon (Alianza Lima), Luana Chamochoumbi (Universitario de Deportes), Braelynn Llamoca (C. Internacional - Estados Unidos), Tifani Molina (Alianza Lima), Yomira Tacilla (Alianza Lima), Gabriela Garcia (Sporting Cristal) y Shanda Mamani (UNSAAC).
  • Mediocampistas: Rubí Acosta (Sporting Cristal), Andrea Thorisson (Bollstanas SK - Suecia), Geraldine Cisneros (Universitario de Deportes), Claudia Cagnina (Bodø Glimt - Noruega), Cindy Novoa (Universitario de Deportes), Sandra Arévalo (Universitario de Deportes) y Nahomi Martínez (UD Collerense - España).
  • Delanteras: Luz Campoverde (Universitario de Deportes), Alondra Vilchez (Universitario de Deportes), Pierina Núñez (Levante UD - España), Raquel Bilcape (FBC Melgar), Xioczana Canales (Universitario de Deportes), Valerie Gherson (Universitario de Deportes) y Alesia Garcia (Ferencvaros - Hungría).
¿Quién es Andrea Thorisson, la mediocampista sueca que apostó por Perú y hoy juega en la Bicolor Femenina?

¿Quién es Andrea Thorisson, la mediocampista sueca que apostó por Perú y hoy juega en la Bicolor Femenina?

¡Portugal hace historia en el Mundial Sub-17! Derrotó 1-0 a Austria en la final y ganó por primer vez el título

¡Portugal hace historia en el Mundial Sub-17! Derrotó 1-0 a Austria en la final y ganó por primer vez el título

Palmeiras vs Flamengo: fecha, hora y canal TV de la final de Copa Libertadores 2025

Palmeiras vs Flamengo: fecha, hora y canal TV de la final de Copa Libertadores 2025

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue como la de Wilmer Aguirre: “Al ‘Zorrito’ le mintieron”

Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

Gustavo Costas recordó lo rebelde que era Jefferson Farfán en Alianza Lima a los 18 años: "Pensaba que era Maradona"

Gustavo Costas recordó lo rebelde que era Jefferson Farfán en Alianza Lima a los 18 años: "Pensaba que era Maradona"

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Copa Libertadores 2025: Selección peruana se enfrenta a las leyendas de América previo a la final entre Flamengo y Palmeiras

Copa Libertadores 2025: Selección peruana se enfrenta a las leyendas de América previo a la final entre Flamengo y Palmeiras

'Puma' Carranza revela motivo por el que Hernán Barcos no seguiría en Alianza Lima: "Yo creo que se enterró solo"

'Puma' Carranza revela motivo por el que Hernán Barcos no seguiría en Alianza Lima: "Yo creo que se enterró solo"

Hernán Barcos tras confirmarse partida de Alianza Lima: "Por respeto al club y al hincha..."

Hernán Barcos tras confirmarse partida de Alianza Lima: "Por respeto al club y al hincha..."

¡Portugal hace historia en el Mundial Sub-17! Derrotó 1-0 a Austria en la final y ganó por primer vez el título

¡Portugal hace historia en el Mundial Sub-17! Derrotó 1-0 a Austria en la final y ganó por primer vez el título

