Perú vs Chile EN VIVO por la Liga de Naciones Femenina Conmebol: hora y canal de TV para ver el partido en Cusco

El clásico femenino entre Perú y Chile tendrá lugar en la ciudad de Cusco. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos.

VER Perú vs Chile EN VIVO por la fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina 2025. Ambas escuadras se verán las caras en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora chilena), y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online que tiene preparada La República.

La selección peruana femenina buscará sumar su primer triunfo en la competición, pues en la jornada anterior le tocó descansar. Por su parte, la Roja viene de obtener una goleada 5-0 sobre la selección boliviana.

¿A qué hora juega Perú vs Chile por la Liga de Naciones Femenina?

El clásico Perú vs Chile femenino se podrá seguir a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora chilena). Para otros países de la región, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 3.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 4.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Chile femenino por la Liga de Naciones?

La transmisión por TV del Perú vs Chile femenino estará a cargo de la señal de DSports en suelo peruano. Por su parte, en territorio sureño se podrá ver vía Chilevisión.

Argentina: DSports

Chile: DSports, Chilevisión

Colombia: DSports, Win Play

Ecuador: DSports

México: YouTube de Conmebol

Perú: DSports

Uruguay: DSports

Venezuela: DSports.

¿Dónde ver Perú vs Chile femenino gratis por internet?

Si quieres seguir el Perú vs Chile femenino por internet, podrás hacer a través de la plataforma DGo, que cuenta con los derechos de transmisión de todos los partidos del torneo.

Convocadas de la selección peruana femenina

El entrenador Antonio Spinelli citó a 26 jugadoras para el duelo del certamen continental.