Jefferson Farfán es una de las personas que mejore conoce a Paolo Guerrero, pues ambos se formaron en las inferiores de Alianza Lima y compartieron grandes momentos en la selección peruana. Si bien la 'Foquita' se retiró del fútbol profesional hace algunos años, todavía sigue pendiente de todo lo que sucede con su 'compadre'.

En una reciente entrevista con el exfutbolista Alfonso 'Puchungo' Yáñez, el exdelantero del Schalke 04 sorprendió al confesar algunas manías del popular 'Depredador', las cuales tienen como origen su alto sentido de competitividad.

Jefferson Farfán revela las manías de Paolo Guerrero

"No tío, ese no es normal, es que la gente no lo conoce. Paolo es de las personas que está en la cama y, si él no metió un gol, se empieza a dar vueltas en la cama. Se loquea. Es así, lo juro, no es normal (...). Siempre quiere hacer gol. En los entrenamientos tienes que verlo. ¡Está loco! Hasta en las pichangas cuando jugamos, no paga, igual en billar. Pierde y hace un ‘chongazo’, bota la bola", mencionó en el programa 'Los Sapazos de Puchungo'.

En otro pasaje de la conversación, Jefferson Farfán hizo referencia a la vigencia que tiene el veterano delantero. En ese sentido, 'Jeffry' consideró que su amigo todavía no contempla colgar los chimpunes.

"Es que es muy competitivo. Tiene 41 años y mira lo que hace ahorita, no es fácil. No se va a ir, y se va a quedar hasta los 50, si pudiera. No quiere irse. Y está más flaco, parejito", agregó.

Paolo Guerrero anunció su retiro para el 2026

Hace algunos meses, Paolo Guerrero confesó que su plan es retirarse a finales del 2026. El goleador histórico de la selección peruana busca ganar un título con el club de sus amores, Alianza Lima.

"Mi idea es jugar todo el 2026 y después decirle adiós al fútbol. Así es el fútbol, en alguna hora iba a llegar su final. Por ahora aprovechar lo que resta de este año y si Dios quiere, poder jugar el próximo año 2026 y cerrar de buena manera", manifestó en Nativa TV.