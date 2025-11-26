Paolo Guerrero, quien hace poco fue anunciado como presidente de la selección peruana junto al streamer peruano 'El Zeein', desató furor en redes sociales por la insólita estrategia que empleó para anotar el 'penal presidente', una modalidad especial dentro de las reglas del Kings League. El delantero de Alianza Lima, llegó al partido amistoso que disputó su escuadra contra el equipo del influencer Diealis, quien tuvo en sus líneas a Edison Flores y Bryan Reyna.

Este encuentro deportivo se desarrolló a modo de preparación para la próxima edición de la Kings World Cup Nations, torneo organizado por el youtuber Ibai Llanos y el exfutbolista Gerald Piqué y en el que participará el equipo peruano liderado por Paolo Guerrero y 'El Zeein'.

La insólita estrategia que usó Paolo Guerrero al anotar un penal en partido amistoso de Kings League

A minutos de terminar el partido, Paolo Guerrero fue llamado para sellar el triunfo del su equipo con el ansiado 'penal del presidente'. Para asegurar el gol, el capitán histórico de la selección peruana engañó al arquero lanzando primero su zapatilla hacia el arco. Esta estrategia distrajo al guardameta y le permitió anotar sin complicaciones.

Esta acción desató furor entre los fanáticos del delantero de Alianza Lima, quienes no dudaron en elogiar su ocurrencia en redes sociales. "Mi capi si le sabe al show", "Se entregó al show mi capi", "El mejor '9' de los últimos 25 años en Perú", "El mejor delantero de la historia peruana", "Nuestro abuelito siempre nos sale con una ocurrencia", "Gracias a él fuimos al mundial", "Paolo hizo el clip del partido", "Grande el capitán", "Mi capi es otro level", "Paolo, dame show", son algunos de los mensajes que se lee en TikTok.