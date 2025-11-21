HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Paolo Guerrero bromeó a Pedro Aquino después de negarse a decir "Arriba Alianza Lima": "No te voy a saludar"

Los jugadores de Alianza Lima protagonizaron una hilarante escena en el estacionamiento de Matute. El volante se negó a decir la típica frase blanquiazul pese a la insistencia de su capitán.

Paolo Guerrero buscó de todas las formas que Pedro Aquino diga la conocida frase de Alianza Lima. Foto: composición LR/Alianza Play
Paolo Guerrero y Pedro Aquino tuvieron un curioso cruce en el estadio Alejandro Villanueva. El delantero de Alianza Lima fue invitado por la plataforma digital del club para conocer su día como deportista. Durante un momento de la entrevista, el 'Depredador' se encontró con Aquino en el estacionamiento del recinto blanquiazul. El volante se acercó a su auto a saludarlo, pero antes Guerrero le pidió que diga la ya conocida arenga de la hinchada: "Arriba, Alianza".

Aquino, quien tiene pasado en Sporting Cristal, se negó a decirlo en todo momento. Esto provocó que el capitán de Alianza le insista en reiteradas ocasiones para ver su identidad con la camiseta blanquiazul. No obstante, la 'Roca' nunca se animó.

Pedro Aquino se niega a decir "Arriba Alianza" pese a pedido de Paolo Guerrero

"Nuevo hincha de Alianza Lima", dijo Guerrero en un principio mientras Aquino se acercaba a su auto. El mediocampista le extendió la mano para saludarlo a él y a todos sus acompañantes. Sin embargo, el goleador se negó.

"¿Eres hincha de Alianza Lima, no? Entonces, di 'arriba alianza'. No te voy a saludar si no dices", le reclamó en tono sarcástico. Aquino no se quedó callado y le pidió que le correspondiera el saludo: "Te estoy saludando, Paolo. No quiero faltarle al respeto. Salúdame".

¿Cómo le ha ido a Pedro Aquino desde su llegada a Alianza Lima?

Pedro Aquino fue el fichaje estelar de Alianza Lima para la segunda mitad del 2025. El experimentado futbolista dejó el fútbol mexicano para volver a la Liga 1 y vestir los colores blanquiazules. Desde su regreso, sumó 2 goles en 10 compromisos disputados.

