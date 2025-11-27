La salida de Hernán Barcos de Alianza Lima generó diversas reacciones entre los aficionados del conjunto íntimo. Desde diversos sectores lamentaron que no se renueve al delantero argentino para afrontar la próxima temporada de la Liga 1 y la Copa Libertadores. Uno de los que mostró en desacuerdo con esta situación fue el exfutbolista brasileño Julinho.

En la reciente edición del programa A Presión, el exatacante de Sporting Cristal consideró que hubo una falta de respeto hacia el popular 'Pirata' y lo comparó con el caso de Wilmer Aguirre; sin embargo, uno de los que rechazó estos argumentos fue el periodista Mr. Peet.

Mr. Peet aclara que salida de Hernán Barcos no fue como la de Wilmer Aguirre

"Una cosa es no renovar con un jugador y la otra es no renovar con un ídolo. Barcos es ídolo de ese club, tiene una carrera impecable y extraordinaria. Está pasando lo mismo que con el 'Zorrito' Aguirre, en la forma como salió de Alianza", manifestó Julinho en un inicio del debate.

Al escuchar estas palabras, Mr. Peet se mostró en desacuerdo con la comparación y reveló cómo ocurrió la partida de Wilmer Aguirre de Alianza Lima a finales del 2022.

"No, no, no. No es la realidad. Al 'Zorrito' le mintieron, le dijeron que iba a quedarse y a principios de año nuevo por WhastApp le dieron que no iba a estar. Con Hernán Barcos se reunieron y le dijeron que no está dentro del proyecto del 2026", aclaró.

¿Dónde va a jugar Hernán Barcos tras su salida de Alianza Lima?

Hernán Barcos se encuentra concentrado en lo que será la serie entre Alianza Lima vs Sporting Cristal por las semifinales de los playoffs de la Liga 1 para ser Perú 2 en la Copa Libertadores. No obstante, en los últimos días el propio futbolista de 41 años reconoció que tiene una oferta del Albion FC de Uruguay. No se descarta que su carrera continúe en este club, pues su intención es seguir vigente en la próxima temporada.