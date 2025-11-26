Hernán Barcos no va más en Alianza Lima: club íntimo informó al delantero argentino que no está en sus planes para el 2026
El histórico '9' de Alianza Lima no seguirá en el club de La Victoria, ya que no llegaron a un acuerdo entre el primer equipo y el delantero.
Alianza Lima notificó a Hernán Barcos sobre su salida del club tras una reunión pactada en la sede de entrenamientos ubicada en Lurín, según el periodista Marcelo Merizalde de Movistar Deportes. El experimentado delantero no formará parte de los planes deportivos para la temporada 2026. Ambas partes decidieron hacer el anuncio oficial en los próximos días.
Noticia en desarrollo...