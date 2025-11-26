Paolo Guerrero atraviesa una nueva faceta en su carrera futbolística. En una reciente transmisión del creador de contenido ‘El Zeein’, se pudo ver al ‘Depredador’ acompañándolo en un evento deportivo como parte de la preparación de su equipo para la Kings League, donde anotó su primer gol. Sin embargo, llamó la atención la curiosa manera en la que se preparó para patear, pues amagó al portero tirándole primero su zapatilla, para luego definir, lo que generó risas entre los presentes.

Cabe señalar que el delantero de Alianza Lima es presidente de la selección peruana que representará al país en la próxima edición de la Kings World Cup Nations. Este torneo contará con grandes figuras del fútbol mundial, como Kun Agüero, Ronaldo Nazario, Wesley Sneijder, Arturo Vidal, James Rodríguez y Robert Lewandowski, y se realizará en la ciudad de São Paulo (Brasil).

Paolo Guerrero debuta como presidente en la Kings League

Como parte de su preparación para el torneo de fútbol 7, que se disputará del 3 al 17 de enero en Brasil, Zeein y Guerrero organizaron un amistoso frente a un equipo liderado por el creador de contenido Diealis, en el que también participaron futbolistas como Edison Flores, de Universitario de Deportes, y Bryan Reyna, de Belgrano. Casi al final del encuentro, el jugador de 41 años se dispuso a ejecutar un penal y logró engañar al portero lanzándole primero sus zapatillas antes de definir, una acción que provocó varias risas.

Tras esto, la reacción del relator no se hizo esperar: “Ay, Paolo, Paolo, bien lo dice Jefferson (Farfán), el ‘Loco’ Paolo le dicen”, fueron las palabras del comentarista.

¿Cómo se jugará la Kings World Cup Nations 2026?

La Kings World Cup Nations 2026 reunirá a veinte selecciones, distribuidas en 5 grupos de 4 equipos. Los líderes de cada grupo clasificarán directamente a los cuartos de final, mientras que los tres cupos restantes se disputarán en un last chance entre todos los segundos y el mejor tercero.

Grupos de la Kings World Cup Nations 2026

El conjunto liderado por Paolo Guerrero deberá medirse ante rivales de gran nivel, como Brasil, dirigido por Ronaldo Nazario, y la selección de España. Así quedan conformados los grupos.