Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

El capitán de la selección peruana estaría pensando en fichar por un popular club, tras acabar su contrato o su vinculo con Alianza Lima.

Paolo Guerrero asombra al mencionar el nombre del club interesado. Foto: Lr/HBA Noticias

Paolo Guerrero vive su última etapa como futbolista en Alianza Lima, tras una irregular campaña en Copa Sudamericana y Torneo Clausura. El histórico goleador de la selección peruana no atraviesa su mejor momento e incluso estuvo en duda su continuidad en el club de La Victoria, pero dejaron ir a Hernán Barcos. 'PG9' podría jugar su última temporada con 41 años, ya que la edad y las lesiones podrían complicarlo en el fútbol profesional.

Recientemente, el ‘Depredador’ fue designado como presidente de la selección peruana de la Kings World Cup Nations, impulsada por Gerard Piqué y el popular creador de contenido Ibai. Por este motivo, el capitán peruano no descartó jugar en un importante club de la Kings League.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su futuro?

Paolo Guerrero sorprendió a todos los hinchas al revelar que le gustaría en vestir la camiseta de Los Persas, equipo Zein. “La invitación de Zein, que es un crack en el mundo streamer, ya lo venía mapeando, me gustaría participar en la Kings League, que tiene en México, ya hemos hablado”, declaró el histórico de Alianza Lima en plena transmisión de El Zein.

De hecho el fútbol para mí es mi pasión, es lo que más amo hacer hasta el día de hoy, porque todavía sigo en actividad, espero todavía poder estar un poco de tiempo, claro que me queda poco en el fútbol, siempre lo digo”, aclaró el veterano delantero.

Poalo Guerrero quiere ganar la Kings World Cup Nations

Asimismo, Guerrero aseguró que se encuentra listo para disputar el novedoso evento mundial. “Cuando vino la invitación, le dije ‘en one, quiero, me gustaría’, así que vamos con todo, eso sí quiero ganar, apunto a ganar, a ser competitivo, no voy a participar, voy a ganar, eso es lo primero”, sentenció.

¿Cuándo es la Kings World Cup Nations 2026?

La segunda edición de la Kings World Cup Nations se llevará a cabo del 3 al 17 de enero de 2026 en São Paulo, Brasil. Este esperado torneo reunirá a destacados futbolistas internacionales, entre los que se encuentran el argentino Kun Agüero, el brasileño Ronaldo Nazario, el neerlandés Wesley Sneijder, el chileno Arturo Vidal, el colombiano James Rodríguez y el polaco Robert Lewandowski.

