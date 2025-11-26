Portugal vs Austria en vivo por la final del Mundial sub-17: hora y canal de TV para ver el partido

VER Portugal vs Austria en vivo, este jueves 27 de noviembre, por la final del Mundial Sub-17 2025. Ambas escuadras se enfrentarán en el Estadio Internacional Khalifa de Al Rayyan de Qatar, a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports y la plataforma América tvGO. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República.

Lusitanos y austriacos buscarán ganar por primera vez el certamen de la categoría. Portugal viene de eliminar a la favorita Brasil en una infartante definición por penales (6-5); por su parte, Austria se impuso 2-0 ante Italia en semifinales.

¿A qué hora juega Portugal vs Austria por la final del Mundial Sub-17?

En suelo peruano, el compromiso entre Portugal vs Austria por la final del Mundial Sub-17 iniciará a las 11.00 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 10.00 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 11.00 a. m.

Bolivia y Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 1.00 p. m.

¿Dónde ver el Portugal vs Irlanda por eliminatorias?

El canal de TV para ver la final Portugal vs Austria será DSports, canal que cuenta con los derechos de transmisión del evento. En suelo peruano, también tienes la opción de seguirlo a través de América tvGO.

Argentina: DSports, Televisión Pública

Colombia: DSports, Caracol TV, RCN Televisión

Venezuela: DSports

Ecuador: Televen, DSports

Perú: DSports, América tvGO

Paraguay: DSports

Bolivia: Entel TV, Red Uno, DSports

Chile: DSports

Brasil: Zapping, Claro TV+, Sky+

Estados Unidos: fuboTV, Telemundo Deportes, Fox Sports 2.

Dónde ver ONLINE Portugal vs Austria por el Mundial Sub-17

La plataforma DGo será la encargada de transmitir el partido Portugal vs Austria Sub-27 por internet. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Árbitro peruano en la final del Mundial Sub-17

La final del Mundial Sub-17 contará con presencia peruana: Bruno Pérez fue designado por la Comisión de Árbitros de la FIFA para este decisivo compromiso.