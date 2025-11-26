HOYSuscripcion LR Focus

Mirar Real Madrid vs Olympiacos EN VIVO HOY: transmisión del partido por Champions League 2025

Real Madrid y Olympiacos se enfrentarán por la jornada 5 de la Champions League este 26 de noviembre. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto AQUÍ.

Real Madrid vs Olympiacos por la Champions League. Foto: composición LR/Real Madrid/Olympiacos
MOMENTOS DESTACADOS

13:44
Alineación del Real Madrid

Real Madrid: Lunin, Trent,Asencio, Á.Carreras F. Mendy, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Arda Guler, Vini Jr. Mbappé.

Comienza la jornada 5 de la Champions League para Real Madrid y Olympiacos, un partido que promete ser emocionante de principio a fin, donde los hinchas esperan ver varios goles. Este encuentro se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana), además de la señal de ESPN y vía streaming por Disney Plus. Sin embargo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto de este encuentro.

Real Madrid vs Olympiacos EN VIVO por la Champions League

14:25
26/11/2025

Los equipos calientan previo al partido

Los jugadores del Real Madrid y Olympiacos se encuentran trabajando en el campo de juego.

13:52
26/11/2025

Alineación de Olympiacos

Olympiacos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega, García, Mouzakitis, Martins, Chiquinho, Podence, El Kaabi

12:51
26/11/2025

Marcelo junto con la nueva camiseta del Olympiakos

El mítico jugador brasileño Marcelo, quien después del Real Madrid tuvo un paso por el Olympiakos, poso junto con la nueva camiseta del equipo previo al duelo por Champions League. 

11:31
26/11/2025

Principales cuotas para el Real Madrid vs Olympiakos

- Betsson: gana Olympiakos (6.60), empate (4.95), gana Real Madrid (1.47)

- Betano: gana Olympiakos (6.30), empate (5.10), gana Real Madrid (1.50)

- bet365: gana Olympiakos (5.75), empate (5.00), gana Real Madrid (1.45)

- 1xBet: gana Olympiakos (7.01), empate (5.03), gana Real Madrid (1.48)

- Coolbet: gana Olympiakos (7.25), empate (5.00), gana Real Madrid (1.44)

10:20
26/11/2025

Posibles alineación de Real Madrid

Real Madrid: Lunin, Carreras, Tchouaméni, Asencio, Alexander Arnold, Vinicius, Valverde, Camavinga, Guler, Mbappé, Bellingham.

10:20
26/11/2025

Posible alineación de Olympiakos

Olympiakos: Tzolakis, Costinham, Retsos, Pirola, Ortega, Hezze, Mouzakitis, Martins, Chiquinho, Podence, El Kaabi.

09:01
26/11/2025

Álvaro Carreras calienta el partido en la previa al duelo contra Olympiakos

En una reciente conferencia de prensa, el lateral izquierdo del conjunto merengue habló con determinación sobre lo que significa este partido para ellos. 

07:44
26/11/2025

¿Por qué no jugará Thibaut Courtois?

"Tras la exploración realizada hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un proceso vírico gastrointestinal. Causa baja para el desplazamiento a Atenas. Pendiente de evolución", se lee en el parte médico que ha publicado el club blanco en su cuenta de redes. 

07:33
26/11/2025

Lista de convocados de Olympiakos

Los jugadores del Olympiakos que podrán ser usados para este partidazo contra el Real Madrid. 

07:32
26/11/2025

Lista de convocados del Real Madrid

Estos son los jugadores que han sido llamados para este compromiso por Champions League.

07:28
26/11/2025

¿Dónde ver el Real Madrid vs Olympiacos por Champions League?

Desde Perú, podrás ver este partidazo por ESPN o seguirlo por streaming en Disney Plus. Si no tienes acceso a estas plataformas, La República Deportes brindará el minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle de tu equipo.

07:27
26/11/2025

¿A qué hora juega Real Madrid vs Olympiakos por Champions League?

El partido entre Real Madrid versus Olympiakos se podrá seguir desde las 3.00 p.m. hora peruana.

07:27
26/11/2025

Bienvenidos a la previa de Real Madrid vs Olympiakos por la Champions League

Bienvenidos lectores de La República Deportes a la previa de Real Madrid contra Olympiakos por la jornada 5 de la Champions League.

Ambos equipos, que vienen con realidades diferentes, buscarán darle una alegría a su hinchada. Por su parte, los españoles vienen de empatar sus dos últimos partidos, mostrando un nivel bajo, mientras que los 'Rojiblancos' han ganado 4 de sus últimos 5 compromisos, habiendo empatado solo 1. Por ello, se espera un partido con varios goles, ya que ambos conjuntos han estado recibiendo tantos en contra.

lr.pe

¿Cuándo juega Real Madrid vs Olympiacos por Champions League?

El encuentro se llevará a cabo este miércoles 26 de noviembre, en el Estadio Georgios Karaiskakis, ubicado en Pireo, Grecia, y cuenta con una capacidad para 33.296 espectadores.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Olympiacos por Champions League?

El partido entre Real Madrid versus Olympiakos se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana). A continuación, la programación de horarios para otros países del continente.

  • Perú: 3.00 p.m.
  • Colombia: 3.00 p.m.
  • Ecuador: 3.00 p.m.
  • Bolivia: 4.00 p.m.
  • Venezuela: 4.00 p.m.
  • Paraguay: 4.00 p.m.
  • Chile: 5.00 p.m.
  • Argentina: 5.00 p.m.
  • Uruguay: 5.00 p.m.
  • Brasil (Brasilia): 5.00 p.m.
  • México (Ciudad de México): 2.00 p.m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Olympiacos por Champions League?

Desde Perú, tienes la opción de seguir este partidazo por la señal de ESPN y vía streaming por Disney Plus. Sin embargo, si no puedes ver el encuentro por estas opciones, La República Deportes te llevará el minuto a minuto para que no te pierdas nada relacionado a tu equipo favorito.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Olympiacos

  • Olympiacos: Tzolakis, Costinham, Retsos, Pirola, Ortega, Hezze, Mouzakitis, Martins, Chiquinho, Podence, El Kaabi
  • Real Madrid: Lunin, Carreras, Tchouaméni, Asencio, Alexander Arnold, Vinicius, Valverde, Camavinga, Guler, Mbappé, Bellingham

Últimos enfrentamientos entre Real Madrid vs Olympiacos

  • Real Madrid 3–0 Olympiacos | 26.10.1999 – Champions League
  • Real Madrid 2–1 Olympiacos | 28.09.2005 – Champions League
  • Olympiacos 2–1 Real Madrid | 06.12.2005 – Champions League
  • Real Madrid 4–2 Olympiacos | 24.10.2007 – Champions League
  • Olympiacos 0–0 Real Madrid | 06.11.2007 – Champions League

Principales cuotas para el Real Madrid vs Olympiacos

  • Betsson: gana Olympiacos (6.60), empate (4.95), gana Real Madrid (1.47)
  • Betano: gana Olympiacos (6.30), empate (5.10), gana Real Madrid (1.50)
  • bet365: gana Olympiacos (5.75), empate (5.00), gana Real Madrid (1.45)
  • 1xBet: gana Olympiacos (7.01), empate (5.03), gana Real Madrid (1.48)
  • Coolbet: gana Olympiacos (7.25), empate (5.00), gana Real Madrid (1.44)
