El país más pequeño que jugará el Mundial 2026: tiene 8 veces menos población que San Juan de Lurigancho

La selección de Curazao no perdió ni un solo partido en las Eliminatorias Concacaf y disputará el primer Mundial de su historia. Así se forjó el milagro deportivo de esta pequeña isla caribeña.

Curazao dejó en el camino a Jamaica y clasificó de manera directa al Mundial 2026. Foto: AFP
Curazao dejó en el camino a Jamaica y clasificó de manera directa al Mundial 2026. Foto: AFP

El dramático final de las Eliminatorias en Concacaf trajo consigo varias historias que sorprendieron a los aficionados del fútbol. Uno de los casos que más repercusión generó fue la hazaña de la pequeña Curazao, selección que ganó su grupo sin perder partidos y clasificó de manera directa a su primer Mundial, rompiendo una serie de registros.

La denominada 'Familia Azul', apodo con el que se le conoce al equipo dirigido por Dirk Nicolaas Advocaat, acaba de superar a Islandia y Cabo Verde como el país más pequeño, en población y territorio, que disputará una Copa del Mundo.

Curazao, el país más pequeño que jugará el Mundial 2026

El milagro de Curazao se remonta hasta el 2010, cuando se convirtió en un estado autónomo dentro del Reino de los Países Bajos. Desde aquel momento empezaron con el desarrollo del fútbol y, un año más tarde, se afiliaron a la FIFA. A pesar de ser conocida como un destino turístico, la pequeña isla, ubicada al norte de Venezuela, se metió al mapa futbolístico gracias a su impecable campaña en las Eliminatorias Concacaf (terminó invicto y puntero en su grupo).

Uno de los aspectos que más llama la atención es que cuentan con alrededor de 150.000 habitantes; es decir, 8 veces menos población que San Juan de Lurigancho (1.2 millones de ciudadanos), el distrito más poblado de Lima. Además, la extensión de su superficie no supera los 444 kilómetros cuadrados.

¿Dónde juegan los futbolistas de Curazao?

Por otra parte, una de las características más particulares de la selección de Curazao es que los integrantes del plantel mundialista no nacieron en la isla caribeña: casi todos son oriundos de los Países Bajos y militan en ligas europeas. A través de un proceso de captación, lograron conformar un equipo competitivo.

Curazao registró 12 puntos en el grupo B de las Eliminatorias Concacaf. Foto: Concacaf

Curazao registró 12 puntos en el grupo B de las Eliminatorias Concacaf. Foto: Concacaf

Curazao se suma a la lista de equipos debutantes en Copas del Mundo

La ampliación de cupos para el Mundial 2026 (se pasó de 32 a 48) permitió que varios países puedan vivir por primera vez la emoción de ver a su selección en la máxima justa deportiva. Hasta el momento son cuatro los equipos debutantes; sin embargo, esta cifra podría aumentar en marzo con algunos clasificados del repechaje internacional (Surinam, Nueva Caledonia, Macedonia del Norte, Kosovo y Albania).

  • Curazao (Concacaf)
  • Jordania (AFC)
  • Uzbekistán (AFC)
  • Cabo Verde (COF).
