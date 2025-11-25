Portugal vs Austria: fecha, hora y canal de TV para ver la final del Mundial Sub-17

El Mundial Sub-17 entra a su etapa decisiva. Este jueves 27 de noviembre, Portugal y Austria se verán las caras en la esperada final de la Copa del Mundo en Qatar, un duelo que promete intensidad desde el primer minuto en el Estadio Internacional Jalifa. El campeonato que agrupa a las figuras juveniles más brillantes está a punto de definir a su monarca, y será la primera ocasión en la que ambos aspirantes al título provengan de Europa.

En el caso de Portugal, su mejor desempeño en el torneo fue un tercer lugar alcanzado en la edición de 1989, disputada en Escocia. Del otro lado, el equipo austríaco vive su desempeño más destacado en esta categoría. Sus participaciones previas se limitaron a los puestos 15 y 19, pero nada se asemeja al nivel mostrado ahora por un grupo de jóvenes con enorme potencial.

¿Cuándo juega Portugal vs Austria por la final del Mundial Sub-17?

El enfrentamiento entre Portugal vs Austria por la final del Mundial Sub-17 se disputará este jueves 26 de noviembre, a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana). El escenario será el Estadio Internacional Jalifa y contará con la transmisión de DSports para Sudamérica.

¿A qué hora juega Portugal vs Austria por la final del Mundial Sub-17?

En suelo peruano, el compromiso entre Portugal vs Austria por la final del Mundial Sub-17 iniciará a las 11.00 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.