Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
Deportes

Árbitro peruano Bruno Pérez dirigirá la final del Mundial sub 17: FIFA lo eligió para el Portugal vs Austria

El árbitro peruano Bruno Pérez dirigirá la final del Mundial Sub-17 el 27 de noviembre. Esta es la primera vez que la FIFA elige a un árbitro peruano para la final de uno de sus certámenes. Además, estará acompañado por Leonar Soto y José Castillo como jueces de línea.

El árbitro peruano Bruno Pérez fue elegido para dirigir la final del Mundial Sub-17, que se disputará este jueves 27 de noviembre entre Portugal contra Austria y podrá seguirse desde las 11.00 a.m. (hora peruana). Este hecho marcará un antes y un después en el arbitraje peruano, pues será la primera vez que un árbitro nacional imparta justicia en la final de un torneo organizado por la FIFA en cualquiera de sus categorías.

No obstante, la participación peruana no termina ahí, ya que Pérez estará acompañado por dos compatriotas más. Leonar Soto y José Castillo serán los jueces de línea que completarán el equipo arbitral. Además, para la final del Mundial Sub-17 también forman parte del equipo el belga Jasper Vergoote, quien actuará como cuarto árbitro, y Michele Seeldrayers (Bélgica), designado como árbitro de reserva.

PUEDES VER: Carlos Bustos y su postura ante la posible salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: “Es muy fácil de resolver”

Bruno Pérez es elegido por la FIFA para dirigir la final del Mundial Sub 17

La elección de Bruno Pérez para esta gran final ha sido recibida con gran entusiasmo, ya que, como se mencionó, es la primera vez que un peruano será árbitro en una definición mundialista. Cabe señalar que esta designación fue realizada por la Comisión de Árbitros de la FIFA.

¿Cuándo juega Portugal vs Austria por la final del Mundial Sub-17?

El enfrentamiento entre Portugal contra Austria por la final del Mundial Sub-17 se disputará este jueves 27 de noviembre, a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana).

¿Cómo le ha ido a Bruno Pérez dirigiendo en la Liga 1?

El desempeño de Bruno Pérez en la Liga 1 2025 fue clave para su elección. En la temporada estuvo al mando de 21 encuentros, en los que sacó 71 tarjetas amarillas y 6 rojas. Estos datos forman parte del seguimiento permanente que la FIFA hace a los árbitros de su panel, resaltando la regularidad que el peruano ha mostrado en el torneo local.

