Fabio Gruber jugó todo el partido ante Chile en la fecha FIFA de noviembre. Foto: FPF

Fabio Gruber fue una de las grandes apuestas de Manuel Barreto en su interinato al mando de la selección peruana. El estratega decidió contar con uno de los denominados 'eurocausas' para la gira de la Bicolor en territorio ruso y le permitió hacer su debut oficial en la derrota 2-1 frente a Chile en el 'Clásico del Pacífico'

El zaguero hizo dupla en la defensa con el experimentado Renzo Garcés y dejó buenas impresiones. Luego de algunas semanas, el jugador del FC Núremberg de Alemania se pronunció sobre lo que fue su primera convocatoria con el país de su madre.

Fabio Gruber es uno de los jugadores que busca consolidarse en la selección peruana. Foto: AFP

Fabio Gruber revela qué le impactó en la selección peruana

En una reciente entrevista con el medio alemán Bild, Fabio Gruber reveló como se sintió durante los días que entrenó bajo las órdenes de Manuel Barreto. Además, el zaguero señaló que un aspecto lo dejó sorprendido.

"Fue increíble estar allí, me sentí muy orgulloso de poder jugar. La semana y media fue una experiencia única para mí, es una cultura completamente diferente", manifestó.

En ese sentido, el futbolista de 23 años dejó en claro que su deseo es continuar representando a la selección peruana. Sin embargo, esto también dependerá del nuevo comando técnico que asuma en el 2026.

"Por supuesto, espero que me permitan volver. Pero no sé cuál es el calendario. Marzo aún está lejos, y luego veremos. Hasta ahora, no se ha comunicado mucho", concluyó.

Debut de Fabio Gruber con la selección peruana

El martes 18 de noviembre se registró el debut oficial de Fabio Gruber con la camiseta de la selección peruana. Luego de no contar con minutos en el primer amistoso ante Rusia, el central disputó todo el partido frente a Chile en el Olímpico de Sochi por el cierre de la fecha FIFA.