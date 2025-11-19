HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Deportes

Manuel Barreto deja el dolor de lado y comparte su orgullo por la selección peruana pese a caer 2-1 ante Chile: "No lo merecieron"

Después de la derrota por dos goles ante Chile, Manuel Barreto defendió a sus jugadores y valoró el nivel que la selección peruana demostró en su gira europea. 

Manuel Barreto dirigirá el Perú vs Bolivia de fin de año. Foto: composición LR/difusión
Manuel Barreto dirigirá el Perú vs Bolivia de fin de año. Foto: composición LR/difusión

La selección peruana sucumbió en Sochi tras perder 2-1 ante Chile en una nueva edición del Clásico del Pacífico. El combinado patrio comenzó arriba en el marcador con tanto de Álex Valera, pero la Roja le dio vuelta pese a contar con 10 jugadores en el campo. La Bicolor dejó malas sensaciones y fue duramente criticada a nivel internacional. En medio de este contexto, Manuel Barreto, técnico interino, brindó su descargo después de la gira europea.

En conferencia de prensa, el popular 'Muñeca' reveló que le causó dolor no haber logrado un triunfo ante la Roja. Sin embargo, aseguró que el rendimiento de su equipo lo llena de orgullo y augura un buen futuro para la selección peruana.

PUEDES VER: Reimond Manco no se guardó nada y despotrica contra Jairo Concha tras derrota de la selección peruana: No asumes, te escondes

lr.pe

Manuel Barreto compartió su orgullo por la selección peruana pese a caer ante Chile

“El dolor era sobre todo porque no lo merecieron, pero no cambia absolutamente el orgullo que siento de estar con ellos y cómo se han entregado. De cómo, con tan pocos entrenamientos, han logrado mostrar lo que han mostrado”, declaró en su primera intervención.

Asimismo, uno de los aspectos positivos que rescató Barreto fue el carácter de sus dirigidos. “Es un equipo nuevo y tienen personalidad. Promedia 24 años de edad y lo han hecho de una manera que me enorgullece como peruano en el sentido que vi la identidad que necesitamos para competir”, agregó.

Finalmente, sostuvo que esta clase de encuentros son vitales para que los nuevos jugadores vayan adquiriendo experiencia. “La sensación es amarga por el resultado, pero mucho orgullo por los chicos que han sembrado y dado un paso para adelante en un camino que les va a tocar recorrer en los próximos años”, concluyó.

PUEDES VER: Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

lr.pe

Manuel Barreto seguirá siendo DT de la selección peruana

Manuel Barreto culminará el 2025 como técnico interino de la selección peruana. De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, él será el encargado de dirigir a Perú en su amistoso de fin año frente a Bolivia.

"Manuel Barreto será el DT encargado de dirigir el partido que disputará la Agremiación de Futbolistas peruanos ante Bolivia el 21 de diciembre en Chincha. Desde SAFAP confirman que FPF les informó que cederán al jefe de la unidad técnica de menores", escribió en su cuenta de X.

Notas relacionadas
Juan Jayo criticó el rendimiento de Jairo Concha tras derrota de la selección peruana: “Barreto sacará sus propias conclusiones”

Juan Jayo criticó el rendimiento de Jairo Concha tras derrota de la selección peruana: “Barreto sacará sus propias conclusiones”

LEER MÁS
Agustín Lozano destacó a Jean Ferrari y Manuel Barreto pese a derrota de la selección peruana: "No es sencillo llevar el escudo de la FPF"

Agustín Lozano destacó a Jean Ferrari y Manuel Barreto pese a derrota de la selección peruana: "No es sencillo llevar el escudo de la FPF"

LEER MÁS
Manuel Barreto señaló la principal diferencia entre el presente de la selección peruana y Chile: "Hoy no es suficiente para ir al Mundial"

Manuel Barreto señaló la principal diferencia entre el presente de la selección peruana y Chile: "Hoy no es suficiente para ir al Mundial"

LEER MÁS
Alex Valera confiesa que le gustaría jugar en Rusia tras anotar con la selección peruana: "Si me contratan, sería una buena oportunidad"

Alex Valera confiesa que le gustaría jugar en Rusia tras anotar con la selección peruana: "Si me contratan, sería una buena oportunidad"

LEER MÁS
Esposa de Jorge Fossati rompe el silencio y revela el dolor que vivió por las críticas hacia la selección peruana: ''Me hizo mal''

Esposa de Jorge Fossati rompe el silencio y revela el dolor que vivió por las críticas hacia la selección peruana: ''Me hizo mal''

LEER MÁS
Directivo de Bayern Múnich califica como artista a Felipe Chávez tras no ser convocado a la selección peruana: "Tiene un pie izquierdo loco"

Directivo de Bayern Múnich califica como artista a Felipe Chávez tras no ser convocado a la selección peruana: "Tiene un pie izquierdo loco"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reimond Manco no se guardó nada y despotrica contra Jairo Concha tras derrota de la selección peruana: "No asumes, te escondes"

Reimond Manco no se guardó nada y despotrica contra Jairo Concha tras derrota de la selección peruana: "No asumes, te escondes"

LEER MÁS
Alberto Quintero, futbolista que brilló con Universitario, se conmueve al clasificar al Mundial 2026 con Panamá: "Nunca perdí la fe"

Alberto Quintero, futbolista que brilló con Universitario, se conmueve al clasificar al Mundial 2026 con Panamá: "Nunca perdí la fe"

LEER MÁS
¡CD Moquegua jugará la Liga 1! Venció 3-2 a César Vallejo y se quedó con el último ascenso a primera división

¡CD Moquegua jugará la Liga 1! Venció 3-2 a César Vallejo y se quedó con el último ascenso a primera división

LEER MÁS
Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

LEER MÁS
Mr. Peet revela por qué creen en Chile que Gustavo Álvarez sería el DT de la selección peruana: "Tiene oferta de afuera"

Mr. Peet revela por qué creen en Chile que Gustavo Álvarez sería el DT de la selección peruana: "Tiene oferta de afuera"

LEER MÁS
Gabriel Suazo, capitán de Chile, contundente tras victoria conseguida ante la selección peruana: "Quedó claro que estábamos para ganarlo"

Gabriel Suazo, capitán de Chile, contundente tras victoria conseguida ante la selección peruana: "Quedó claro que estábamos para ganarlo"

LEER MÁS

Ofertas

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Deportes

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Ricardo Gareca sorprendido por pase de peruano Piero Quispe a Sydney FC: "Antes era impensado emigrar a esos lugares"

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025