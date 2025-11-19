La selección peruana sucumbió en Sochi tras perder 2-1 ante Chile en una nueva edición del Clásico del Pacífico. El combinado patrio comenzó arriba en el marcador con tanto de Álex Valera, pero la Roja le dio vuelta pese a contar con 10 jugadores en el campo. La Bicolor dejó malas sensaciones y fue duramente criticada a nivel internacional. En medio de este contexto, Manuel Barreto, técnico interino, brindó su descargo después de la gira europea.

En conferencia de prensa, el popular 'Muñeca' reveló que le causó dolor no haber logrado un triunfo ante la Roja. Sin embargo, aseguró que el rendimiento de su equipo lo llena de orgullo y augura un buen futuro para la selección peruana.

Manuel Barreto compartió su orgullo por la selección peruana pese a caer ante Chile

“El dolor era sobre todo porque no lo merecieron, pero no cambia absolutamente el orgullo que siento de estar con ellos y cómo se han entregado. De cómo, con tan pocos entrenamientos, han logrado mostrar lo que han mostrado”, declaró en su primera intervención.

Asimismo, uno de los aspectos positivos que rescató Barreto fue el carácter de sus dirigidos. “Es un equipo nuevo y tienen personalidad. Promedia 24 años de edad y lo han hecho de una manera que me enorgullece como peruano en el sentido que vi la identidad que necesitamos para competir”, agregó.

Finalmente, sostuvo que esta clase de encuentros son vitales para que los nuevos jugadores vayan adquiriendo experiencia. “La sensación es amarga por el resultado, pero mucho orgullo por los chicos que han sembrado y dado un paso para adelante en un camino que les va a tocar recorrer en los próximos años”, concluyó.

Manuel Barreto seguirá siendo DT de la selección peruana

Manuel Barreto culminará el 2025 como técnico interino de la selección peruana. De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, él será el encargado de dirigir a Perú en su amistoso de fin año frente a Bolivia.

"Manuel Barreto será el DT encargado de dirigir el partido que disputará la Agremiación de Futbolistas peruanos ante Bolivia el 21 de diciembre en Chincha. Desde SAFAP confirman que FPF les informó que cederán al jefe de la unidad técnica de menores", escribió en su cuenta de X.