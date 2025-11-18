HOYSuscripcion LR Focus

Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'
¿Por qué Fabio Gruber utilizó una máscara en su debut con la selección peruana ante Chile?

El defensor alemán con sangre peruano tuvo una buena actuación pese a la derrota ante Chile, pero llamó la atención verlo con una máscara totalmente negra durante los 90 minutos.

Fabio Gruber fue titular en el Perú vs Chile. Foto: La Bicolor
Fabio Gruber fue titular en el Perú vs Chile. Foto: La Bicolor

La selección peruana no pudo en Sochi y cayó 2-1 ante Chile en un nuevo amistoso FIFA. De esta manera, el equipo de Manuel Barreto se despide de esta gira europea sin ninguna victoria y con un nivel muy por debajo de lo esperado. En medio de este contexto sombrío, uno de los que llamó la atención por su buen rendimiento fue Fabio Gruber. El defensor alemán tuvo sus primeros minutos ante la Roja con una nota aprobatoria pese a la dolorosa derrota.

Gruber ya venía siendo sondeado por la FPF por su buen rendimiento en Nuremberg de Alemania. Este martes 18 de noviembre, el 'mini Káiser' mostró todas sus cualidades en Rusia, pero también llamó la atención por la peculiar máscara que llevó durante todo el partido.

PUEDES VER: Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

¿Por qué Fabio Gruber usó una máscara en su debut con la selección peruana?

Con 23 años, Fabio Gruber es titular habitual en su club bajo las órdenes de Miroslav Klose. Durante los partidos en su equipo, el zaguero también utiliza una máscara protectora. Esto se debe a fracturas faciales que ha sufrido anteriormente en su carrera.

PUEDES VER: Nolberto Solano pide no ilusionarse tan rápido con César Inga: Marcó con la selección peruana y creen que debe jugar en el Real Madrid

¿Qué dijo Fabio Gruber tras ser convocado por la selección peruana?

En una reciente entrevista, Fabio Gruber reconoció que se encontraba nervioso por debutar con la selección peruana. Sin embargo, aseguró que también sentía entusiasmo por su futuro.

"Ahora toca ir a Rusia. Eso es bastante duro. Claro que estoy un poco nervioso. Mentiría si dijera que estoy completamente tranquilo. Pero tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro", declaró para diario Bild.

"Estoy allí para jugar al fútbol. Intento ignorar por completo la situación política. Es simplemente fútbol, ​​y luego volveré a casa", añadió.

