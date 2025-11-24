Fichajes de Sporting Cristal, últimas noticias: refuerzos y bajas de los celestes en la Liga 1 2026

La directiva del Club Sporting Cristal ha iniciado la planificación para la temporada 2026. Bajo la dirección del experimentado entrenador Paulo Autuori. El equipo tiene como objetivo clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y recuperar la corona en la Liga 1, tras una extensa sequía de títulos nacionales e internacionales.

Los celestes no cumplieron con las expectativas en en el Torneo Clausura y fracasaron rotundamente en el Torneo Apertura. Lamentablemente, tampoco dieron la talla en la Copa Libertadores e incluso quedaron eliminados en la fase de grupos. Los hinchas se hartaron de la directiva liderada por Joel Raffo y quieren verdaderos fichajes que marquen la diferencia.

Posibles fichajes de Sporting Cristal para el 2026

Una vez culminó el Torneo Clausura, previo a los Playoffs ante Alianza Lima, algunos nombres entraron en el radar de Sporting Cristal para reforzar diferentes zonas de la cancha. Uno de los jugadores que suena es Luis Advíncula, tras no tener suficientes minutos en Boca Juniors. Gustavo Zevallos, directivo del club celeste, confirmó que hubo un acercamiento con el jugador a principios de año. Además, Sporting Cristal irá con todo para contratar a Facundo Callejo pese a las exigencias de Cusco FC.

Jugadores que renovarían con Sporting Cristal para el 2026

Además, el club del Rímac se encuentra en una situación particular con Rafael Lutiger. El defensor reveló que su renovación con el cuadro de La Florida se aproxima pese a las especulaciones sobre un posible interés de Alianza Lima en sus servicios

Bajas de Sporting Cristal

Todavía no hay nombres, pero la lista sería extensa. "Me dijeron que Autuori tiene contrato, que se va a quedar. El cambio radical se va a dar. Entre 14 y 15 se van. Ahí incluyes a chicos que están a préstamo y que no están actualmente en el plantel. Cristal va a mirar nuevamente el mercado local", reveló Diego Rebagliati en Movistar Deportes.

¿Quiénes acaban contrato en Sporting Cristal?