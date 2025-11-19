HOYSuscripcion LR Focus

Cristian Benavente rompió sequía de 3 años sin marcar: 'Chaval' anotó golazo para el 1-0 de Sporting Cristal ante Atlético Grau

Benavente aprovechó un error defensivo para superar su marca y adelantar a Sporting Cristal en el Clausura 2025

Cristian Benavente marcó por última vez en el 2022. Foto: composición LR/L1 Max
Cristian Benavente marcó por última vez en el 2022. Foto: composición LR/L1 Max

Sporting Cristal derrota 1-0 a Atlético Grau con un golazo de Cristian Benavente, en Piura, por la última fecha del Torneo Clausura 2025. La novedad fue la anotación del 'Chaval', ya que el delantero no marcaba desde la temporada 2022 con Alianza Lima. El experimentado jugador aprovechó una falla en la defensa local para imponer su jerarquía y romper la enorme sequía.

El club 'celeste' impone su jerarquía en condición de visita. La oncena del Rímac se alista para el último compromiso del torneo antes de disputar los Playoffs 2025.

