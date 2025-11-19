Sporting Cristal derrota 1-0 a Atlético Grau con un golazo de Cristian Benavente, en Piura, por la última fecha del Torneo Clausura 2025. La novedad fue la anotación del 'Chaval', ya que el delantero no marcaba desde la temporada 2022 con Alianza Lima. El experimentado jugador aprovechó una falla en la defensa local para imponer su jerarquía y romper la enorme sequía.

El club 'celeste' impone su jerarquía en condición de visita. La oncena del Rímac se alista para el último compromiso del torneo antes de disputar los Playoffs 2025.