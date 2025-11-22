HOYSuscripcion LR Focus

Piero Quispe ilusiona con su primera asistencia en la Liga de Australia: espectacular centro y goleada de Sydney FC

Piero Quispe sorprendió con un pase preciso en un momento complicado del partido. La anotación de Alex Grant sentenció el partido con un 3-0.

Piero Quispe fue protagonista en el partido de Sydney FC. Foto: Lr/Fanáticos del Fútbol
Piero Quispe fue protagonista en el partido de Sydney FC. Foto: Lr/Fanáticos del Fútbol

Piero Quispe quiere recuperar su mejor versión para volver a la selección peruana. El volante de 24 años fue cuestionado por no consolidarse en la Liga MX y acabar en una torneo con bajo nivel. Sin embargo, hoy demostró su calidad en un tiro de esquina y asistió a sus compañero. Sydney ganó, gustó y goleó en Australia.

El mediocampista nacional enfrentó dificultades desde su incorporación al club. No obstante, su reciente llamado para los partidos amistosos de la Bicolor fue un nuevo impulso. Quispe busca mostrar su talento y así afianzarse en la alineación titular del entrendor Ufuk Talay.

¿Cómo fue la espectacular asistencia de Piero Quispe con Sydney?

Piero Quispe con mucha confianza agarró el balón a los 75 minutos, en un tiro de esquina ante Melbourne, levantó la cabeza y lanzó un preciso centro al área. La jugada preparada función a la perfección para que aparezca Alex Grant con un potente cabezazo. El defensor de 31 años leyó bien el centro de Quispe e impuso su experiencia. Además, este gol fue la sentencia del partido con un 3-0.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre Piero Quispe en Sydney FC?

El estratega argentino no criticó a Piero Quispe por su paso al fútbol australiano, pero si le parece extraño que algunos futbolistas jueguen en esos destinos exóticos. "Antes era impensado emigrar a esos lugares. En mi época el mercado era más cerrado y complicado. La mayoría de jugadores sudamericanos apuntaban al fútbol brasileño o se quedaban en el fútbol argentino. No era usual ir a Australia o a esos destinos por la lejanía y como te digo el mercado no era tan abierto como hoy. Ahora hay muchas opciones para crecer", reveló el exentrenador de Perú.

