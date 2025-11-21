Lanús vs Atlético Mineiro EN VIVO por la final de la Copa Sudamericana: Hora y dónde ver el partido decisivo del torneo

Llegó la hora de la verdad. Lanús se enfrenta a Atlético Mineiro, en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay, por la gran final de la Copa Sudamericana 2025. El decisivo partido arranca a las 3:00 pm y podrás verlo por la seña de ESPN, DSports, Disney+ y DGo. El excampeón de la Copa Libertadores parte como favorito, pero el cuadro argentino quiere acabar con la hegemonía brasileña en la CONMEBOL.

Lanús lideró el Grupo G e incluso superó a Vasco da Gama, Melgar y Puerto Cabello. En la fase de eliminación directa, dando la sorpresa, se bajaron a Central Córdoba, Fluminense y Universidad de Chile. Por otro lado, los cariocas accedieron como segundos del Grupo H, ya que quedaron por detrás de Cienciano. Posteriormente, superaron a Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle.

¿A qué hora juega Lanús vs Atlético Mineiro por la final de Copa Sudamericana?

El emocionante encuentro se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre a las 3:00 pm en el estadio Defensores del Chaco, ubicado en Paraguay. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios para que puedas disfrutar la final desde diferentes zonas del mundo.

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Ecuador: 5:00 pm

Brasil: 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Chile: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

México: 2:00 pm

España: 9:00 pm

¿Dónde ver Lanús vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2025?

El partido entre los granates y los blanquinegros se podrán ver a través de diversas plataformas como ESPN, DSports, Disney+ y DGo. Asimismo, tendrás la opción de seguir el desarrollo del partido y todas las incidencias mediante La República Deportes.

Alineaciones de Atlético Mineiro y Lanús por la final de la Copa Sudamericana

El conjunto argentino no parte como favorito, pero es aguerrido y saldrá con el 1-4-2-3-1 ante el club brasileño. El excampeón de la Libertadores va con un 1-3-4-2-1 y no presenta ninguna baja en su once titular.

Lanús (4-2-3-1): Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo; Salvio, Moreno, Carrera; Castillo.

Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo; Salvio, Moreno, Carrera; Castillo. Atlético Mineiro (3-4-2-1): Éverson; Saravia, Hugo, Tressoldi; Rony, Gomes, Vera, Arana; Bernard, Dudu; Hulk.

Historial entre Atlético Mineiro y Lanús

Los únicos cruces entre los Trotamundos y los Galos se produjeron durante la final de la Recopa Sudamericana 2014. En el partido de ida, los brasileños se impusieron con un marcador de 0-1, mientras que en el encuentro de vuelta, el resultado fue de 3-4 a favor de los Trotamundos. De este modo, Mineiro se coronó campeón con un global de 5-3 en un partidazo.