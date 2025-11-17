Piero Quispe se ganó el cariño y respeto de los hinchas 'cremas' por su calidad con Universitario. El joven futbolista fue pieza clave para lograr la 27 y aprovechó su momento para fichar por Pumas UNAM en la Liga MX. El volante creativo empezó bien en México, pero fue perdiendo protagonismo e incluso la directiva decidió ponerlo a préstamo. El destino del volante cambió y ahora milita en Sydney FC de Australia.

La noticia impactó a Ricardo Gareca, ya que en su época era inusual fichar por esos equipos. Asimismo, el popular 'Tigre' explotó y respondió fuerte sobre las polémicas declaraciones de Jean Ferrari. El histórico entrenador, que nos llevó al Mundial Rusia 2018, conversó con Doble Punta.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre Piero Quispe en Sydney FC?

El estratega argentino no criticó a Piero Quispe por su paso al fútbol australiano, pero si le parece extraño que algunos futbolistas jueguen en esos destinos exóticos. "Antes era impensado emigrar a esos lugares. En mi época el mercado era más cerrado y complicado. La mayoría de jugadores sudamericanos apuntaban al fútbol brasileño o se quedaban en el fútbol argentino. No era usual ir a Australia o a esos destinos por la lejanía y como te digo el mercado no era tan abierto como hoy. Ahora hay muchas opciones para crecer", reveló el exentrenador de Perú.

Ricardo Gareca responde a las críticas de Jean Ferrari

"Lo último que dijeron ahora son las declaraciones de Ferrari. El no estar de acuerdo... No sé puntualmente lo que dijo, pero no me interesa. Es un momento difícil y esto pensando seriamente no hablar más de la selección. Todo se toma mal y adquiere una dimensión en la que no estoy a gusto con eso. No quiero generar una polémica. Soy el técnico que más dirigió la selección peruana, tengo casi 100 partidos en la historia de Perú, y parece que no puede dar una opinión porque se la toman mal", aclaró en el programa Doble Punta.

Ricardo Gareca pide 'aceptar' derrota contra Australia

"¿Qué más se puede hacer? Perdimos, nos ganaron en buena ley por penales, mala suerte. Acá caló en lo más hondo, dolió muchísimo, igual que a nosotros. Son las consecuencias de una derrota y la asumimos. Nosotros más que nadie queríamos ir. Le echaron la culpa al avión... Había una parte privada y otra donde iban dirigentes y gente. Se vendió lo que se debía por el tema de los costos. Yo no manejo nada en ese aspecto", concluyó.