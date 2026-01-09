En los últimos días, la noticia que remeció a todo el mundo de Universitario fue que Williams Riveros y Matías Di Benedetto no aprobaron su examen de nacionalización. Como se conoce, los defensores rindieron una prueba como parte de su trámite para alcanzar la ciudadanía y así liberar cupos de extranjeros para el inicio de la Liga 1 2026. Sin embargo, no pudieron superarla con éxito y ahora tendrán que presentarse en un segundo intento a fines del presente mes.

Este hecho ha generado que los hinchas se cuestionen sobre los temas que abordaron en el examen. Al respecto, el periodista Eddie Fleischman reveló cuáles habrían sido las preguntas que tuvieron que ser respondidas por los zagueros merengues.

Eddie Fleischman contó cuáles habrían sido las preguntas para Williams Riveros y Matías Di Benedetto

"El imperio incaico es el tema 1 para Riveros y Di Benedetto. Esto es interesante. Es una revisión de la historia del Perú que vale la pena para otros que se quieren nacionalizar", dijo en un principio Fleischman en su programa digital 'Full Deporte'. Posteriormente, enlistó las preguntas que habrían tenido que contestar los jugadores de la 'U'.

¿Cuál era la base de la organización social incaica formada por un conjunto de familias unidas por un vínculo de sangre o territorio? ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo que nace en los andes peruanos? Según la normativa, un extranjero puede solicitar la nacionalidad peruana por naturalización tras residir en el país legalmente por un periodo mínimo de... ¿Quién fue la primera Santa de América y patrona de las Filipinas? En el escudo nacional, ¿qué animal representa la riqueza de la fauna peruana? ¿Quién es el tenor peruano de fama mundial y que es reconocido como uno de los mejores en la actualidad? El Perú es una república democrática. ¿Cómo se define al tipo de gobierno según su soberanía? ¿En qué ciudad del Perú se dio el primer grito de libertad por parte de Francisco de Zela en 1811? ¿Cuál es el estatus actual del Perú dentro del bloque regional Mercosur? ¿Cuál de las frutas es de origen peruano, tiene forma ovalada y es muy utilizada para helados y postres por su color naranja intenso y sabor dulce?

"Estas primeras preguntas están bien fáciles, ah. ¿Cómo no van a poder responder eso? (...) No estaba difícil, Di Benedetto y Riveros", exclamó el comunicador tras conocer las interrogantes.

Williams Riveros y Matías Di Benedetto volverán a rendir su examen de nacionalización

Universitario ya actuó frente a la situación. Aunque no aprobaron en el primer intento, Riveros y Di Benedetto contarán con una nueva oportunidad para rendir la evaluación, programada para el viernes 30 de enero.