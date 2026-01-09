HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

José Jerí "a toda máquina" y elecciones en el JNE | Sin Guion con Rosa María Palacios

Fútbol Peruano

Eddie Fleischman revela las preguntas que les habrían tomado a Williams Riveros y Matías Di Benedetto para su nacionalización: "Están fáciles"

El periodista deportivo contó cuáles fueron los temas que abordaron la prueba que los defensores de Universitario jalaron y les impidió conseguir su nacionalización. 

Williams Riveros y Matías Di Benedetto volverán a rendir su examen de nacionalización. Foto: composición LR/captura de Full Deporte
Williams Riveros y Matías Di Benedetto volverán a rendir su examen de nacionalización. Foto: composición LR/captura de Full Deporte

En los últimos días, la noticia que remeció a todo el mundo de Universitario fue que Williams Riveros y Matías Di Benedetto no aprobaron su examen de nacionalización. Como se conoce, los defensores rindieron una prueba como parte de su trámite para alcanzar la ciudadanía y así liberar cupos de extranjeros para el inicio de la Liga 1 2026. Sin embargo, no pudieron superarla con éxito y ahora tendrán que presentarse en un segundo intento a fines del presente mes.

Este hecho ha generado que los hinchas se cuestionen sobre los temas que abordaron en el examen. Al respecto, el periodista Eddie Fleischman reveló cuáles habrían sido las preguntas que tuvieron que ser respondidas por los zagueros merengues.

PUEDES VER: Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

lr.pe

Eddie Fleischman contó cuáles habrían sido las preguntas para Williams Riveros y Matías Di Benedetto

"El imperio incaico es el tema 1 para Riveros y Di Benedetto. Esto es interesante. Es una revisión de la historia del Perú que vale la pena para otros que se quieren nacionalizar", dijo en un principio Fleischman en su programa digital 'Full Deporte'. Posteriormente, enlistó las preguntas que habrían tenido que contestar los jugadores de la 'U'.

  1. ¿Cuál era la base de la organización social incaica formada por un conjunto de familias unidas por un vínculo de sangre o territorio?
  2. ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo que nace en los andes peruanos?
  3. Según la normativa, un extranjero puede solicitar la nacionalidad peruana por naturalización tras residir en el país legalmente por un periodo mínimo de...
  4. ¿Quién fue la primera Santa de América y patrona de las Filipinas?
  5. En el escudo nacional, ¿qué animal representa la riqueza de la fauna peruana?
  6. ¿Quién es el tenor peruano de fama mundial y que es reconocido como uno de los mejores en la actualidad?
  7. El Perú es una república democrática. ¿Cómo se define al tipo de gobierno según su soberanía?
  8. ¿En qué ciudad del Perú se dio el primer grito de libertad por parte de Francisco de Zela en 1811?
  9. ¿Cuál es el estatus actual del Perú dentro del bloque regional Mercosur?
  10. ¿Cuál de las frutas es de origen peruano, tiene forma ovalada y es muy utilizada para helados y postres por su color naranja intenso y sabor dulce?

"Estas primeras preguntas están bien fáciles, ah. ¿Cómo no van a poder responder eso? (...) No estaba difícil, Di Benedetto y Riveros", exclamó el comunicador tras conocer las interrogantes.

PUEDES VER: FPF le da ultimátum a Álvaro Barco por asegurar que 'el campeonato es un cadáver': Afecta a todo el fútbol peruano

lr.pe

Williams Riveros y Matías Di Benedetto volverán a rendir su examen de nacionalización

Universitario ya actuó frente a la situación. Aunque no aprobaron en el primer intento, Riveros y Di Benedetto contarán con una nueva oportunidad para rendir la evaluación, programada para el viernes 30 de enero.

Notas relacionadas
FPF le da ultimátum a Álvaro Barco por asegurar que "el campeonato es un cadáver": "Afecta a todo el fútbol peruano"

FPF le da ultimátum a Álvaro Barco por asegurar que "el campeonato es un cadáver": "Afecta a todo el fútbol peruano"

LEER MÁS
IRTP lanza ‘Canal D’, su nueva señal deportiva: Alberto Beingolea liderará y debutaría con la Noche Crema de Universitario

IRTP lanza ‘Canal D’, su nueva señal deportiva: Alberto Beingolea liderará y debutaría con la Noche Crema de Universitario

LEER MÁS
Álvaro Barco desmiente rumores sobre caída del fichaje Sekou Gassama en Universitario: "Vale la pena esperar"

Álvaro Barco desmiente rumores sobre caída del fichaje Sekou Gassama en Universitario: "Vale la pena esperar"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
FPF le da ultimátum a Álvaro Barco por asegurar que "el campeonato es un cadáver": "Afecta a todo el fútbol peruano"

FPF le da ultimátum a Álvaro Barco por asegurar que "el campeonato es un cadáver": "Afecta a todo el fútbol peruano"

LEER MÁS
Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

LEER MÁS
Piero Cari se sincera y reconoce que no terminó bien su temporada con Alianza Lima: "Quiero mejorar las cosas"

Piero Cari se sincera y reconoce que no terminó bien su temporada con Alianza Lima: "Quiero mejorar las cosas"

LEER MÁS
Williams Riveros y Matías Di Benedetto jalaron su examen de nacionalización: el plan de Universitario para inscribirlos a la Liga 1 2026

Williams Riveros y Matías Di Benedetto jalaron su examen de nacionalización: el plan de Universitario para inscribirlos a la Liga 1 2026

LEER MÁS
Revelan las 2 razones por las que Luis Advíncula no llegó a un acuerdo con Sporting Cristal: "No hubo más contacto"

Revelan las 2 razones por las que Luis Advíncula no llegó a un acuerdo con Sporting Cristal: "No hubo más contacto"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cóndor Mendoza y su insólita comparación sobre Luis Advíncula en Alianza Lima: "Que me digas que va a ser Cafú, imposible"

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 8 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Fútbol Peruano

Dos europeos y solo cuatro peruanos: las nacionalidades de los técnicos que dirigirán en la Liga 1 2026

Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

Kevin Quevedo es la primera baja de Alianza Lima: delantero viajó para la Serie Río de La Plata pese a ser visto en silla de ruedas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales

Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa: conoce la fecha y los pagos a los seleccionados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025