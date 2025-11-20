HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Ayacucho FC contra las cuerdas: Comisión Disciplinaria de la FPF falla a favor de Comerciantes y se mueve la Tabla Acumulada

Los 'Zorros' enfrentan un duro revés tras la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FPF, ya que favorecieron a Comerciantes Unidos luego de un polémico cruce.

Ayacucho se encuentra en una complicada situación para salir del fondo. Foto: Lr/Depor
Ayacucho se encuentra en una complicada situación para salir del fondo. Foto: Lr/Depor

Ayacucho FC recibió un duro golpe en la recta final de la Liga 1 2025. El polémico partido entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos, disputado el 8 de Noviembre del 2025, dejó un daño colateral en la tabla de posiciones, tras la insólita decisión de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol. La tabla de posiciones se movió luego del fallo a favor de club cajamarquino.

Comerciantes Unidos resultó vencedor del encuentro contra Ayacucho FC, debito al veredicto de la Comisión, con un contundente 3-0 en el marcador. A pesar de que los 'zorros' se encontraba en ventaja de 1-0 a solo cuatro minutos del final, los incidentes ocurridos en el terreno de juego llevaron a la suspensión del partido acompañado con severas sanciones para el conjunto provincial.

PUEDES VER: Andrés Mendoza arremetió contra Jairo Concha y casi se va a las manos en un programa deportivo: "Fue un desastre con Perú"

lr.pe

¿Cómo se movió la Tabla Acumulada tras el fallo a favor de Comerciantes?

Luego de la decisión de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en contra de Ayacucho FC, la clasificación del Acumulado presenta cambios significativos a una jornada de concluir la Liga 1 2025. Por este motivo, La República Deportes te juega las nuevas posiciones.

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario344479
2. Cusco FC342767
3. Alianza Lima342065
4. Sporting Cristal352363
5. Alianza Atlético351157
6. Melgar351556
7. Deportivo Garcilaso35852
8. Sport Huancayo34348
9. ADT34-748
10. Cienciano34747
11. Los Chankas34-1047
12. Atlético Grau35-638
13. Sport Boys35-1336
14. Comerciantes Unidos34-1536
15. Juan Pablo II34-1533
16. UTC34-2632
17. Ayacucho FC34-2529
18. Alianza Universidad34-3025
19. Binacional--

PUEDES VER: Reimond Manco revela el perfil del nuevo '9' que Alianza Lima debe fichar: "Un delantero con características de Yordy Reyna"

lr.pe

¿Cuál es la multa adicional que enfrenta Ayacucho FC?

La suspensión del encuentro ha conllevado una sanción económica de 30 UIT para el club Ayacucho FC. Esta resolución se fundamenta en los numerales 1 y 2 del artículo 116° del Reglamento de la Liga 1 2025. Por otro lado, la multa impuesta se encuentra respaldada por el artículo 192° del mismo reglamento.

