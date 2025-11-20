Ayacucho FC contra las cuerdas: Comisión Disciplinaria de la FPF falla a favor de Comerciantes y se mueve la Tabla Acumulada
Los 'Zorros' enfrentan un duro revés tras la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FPF, ya que favorecieron a Comerciantes Unidos luego de un polémico cruce.
Ayacucho FC recibió un duro golpe en la recta final de la Liga 1 2025. El polémico partido entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos, disputado el 8 de Noviembre del 2025, dejó un daño colateral en la tabla de posiciones, tras la insólita decisión de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol. La tabla de posiciones se movió luego del fallo a favor de club cajamarquino.
Comerciantes Unidos resultó vencedor del encuentro contra Ayacucho FC, debito al veredicto de la Comisión, con un contundente 3-0 en el marcador. A pesar de que los 'zorros' se encontraba en ventaja de 1-0 a solo cuatro minutos del final, los incidentes ocurridos en el terreno de juego llevaron a la suspensión del partido acompañado con severas sanciones para el conjunto provincial.
¿Cómo se movió la Tabla Acumulada tras el fallo a favor de Comerciantes?
Luego de la decisión de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en contra de Ayacucho FC, la clasificación del Acumulado presenta cambios significativos a una jornada de concluir la Liga 1 2025. Por este motivo, La República Deportes te juega las nuevas posiciones.
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|34
|44
|79
|2. Cusco FC
|34
|27
|67
|3. Alianza Lima
|34
|20
|65
|4. Sporting Cristal
|35
|23
|63
|5. Alianza Atlético
|35
|11
|57
|6. Melgar
|35
|15
|56
|7. Deportivo Garcilaso
|35
|8
|52
|8. Sport Huancayo
|34
|3
|48
|9. ADT
|34
|-7
|48
|10. Cienciano
|34
|7
|47
|11. Los Chankas
|34
|-10
|47
|12. Atlético Grau
|35
|-6
|38
|13. Sport Boys
|35
|-13
|36
|14. Comerciantes Unidos
|34
|-15
|36
|15. Juan Pablo II
|34
|-15
|33
|16. UTC
|34
|-26
|32
|17. Ayacucho FC
|34
|-25
|29
|18. Alianza Universidad
|34
|-30
|25
|19. Binacional
|-
|-
¿Cuál es la multa adicional que enfrenta Ayacucho FC?
La suspensión del encuentro ha conllevado una sanción económica de 30 UIT para el club Ayacucho FC. Esta resolución se fundamenta en los numerales 1 y 2 del artículo 116° del Reglamento de la Liga 1 2025. Por otro lado, la multa impuesta se encuentra respaldada por el artículo 192° del mismo reglamento.