Edison Flores respalda a Jairo Concha tras su error en la derrota de la selección peruana ante Chile: “Son sus primeros partidos”

El jugador de Universitario no dudó en mostrar su apoyo a su compañero, señalando que es normal que enfrente dificultades para adaptarse a la selección y recordando que muchos experimentaron lo mismo al comenzar en la Bicolor.

Jairo Concha tuvo un error frente a Chile que le ha costado diversas criticas. Foto: Inka Digital TV/Jairo Concha
La derrota de Perú frente a la selección chilena sigue generando críticas, no solo al rendimiento del equipo, sino también a Jairo Concha, quien fue señalado tras su error que puso en ventaja a 'La Roja'. A pesar de esto, varios compañeros lo han defendido, como Sergio Peña y, más recientemente, Edison Flores.

Flores destacó que Concha es un gran jugador y que, al ser sus primeros partidos en la selección, es normal que le cueste adaptarse. Además, recordó que muchos otros jugadores, incluido él mismo, también tuvieron dificultades para encajar rápidamente cuando empezaron a tener rodaje en la Bicolor. Adicionalmente, fue consultado sobre la selección peruana y su tan ansiado recambio generacional.

Edison Flores respalda a Jairo Concha

El 'Orejas', también manifestó que es necesario que Concha deba ser fuerte ante las críticas.

"Jairo Concha para mí es un jugadorazo. Son sus primeros partidos en la selección, es normal, a nosotros también nos tocó ese momento que no pudimos encajar muy rápido en la selección, pero él es un jugadorazo y sabe que tiene que estar fuerte", fueron las palabras del jugador de la 'U'.

Flores y su postura sobre el futuro de la selección peruana

"El nuevo técnico que venga, ojalá sea pronto, venga con una idea de creer y darle confianza a los jugadores que puedan estar", empezó diciendo Flores ante la consulta sobre qué características debería tener el próximo DT de la Blanquirroja.

No obstante, también se le consultó sobre si Manuel Barreto debería asumir este cargo, a los que señaló lo siguiente: "No sé, dependerá de las autoridades".

¿Cuándo juega Perú contra Bolivia?

Aunque por el momento no hay un comunicado oficial, se estima que este partido, organizado por la SAFAP, estaría programado para el 21 de diciembre y se jugará en el Estadio Félix Castillo.

