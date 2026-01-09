HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Luis Advíncula llegó al Perú y rompió su silencio tras ser nuevo jugador de Alianza Lima: "Después hablaré"

En medio de periodistas, Luis Advíncula llegó al país tras su inminente incorporación a Alianza Lima que ilusiona a los hinchas blanquiazules.

Luis Advíncula llegó al Perú para realizarse exámenes médicos e incorporarse a Alianza Lima. Foto: composición LR/ Jax Latin Media
Luis Advíncula se encuentra en el Perú. El arribo de ‘Lucho’ a nuestro país genera ilusión entre los hinchas de Alianza Lima, quienes se ilusionan con coronarse en lo más alto de la Liga 1, así como realizar una campaña histórica en la Copa Libertadores. Durante su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, el defensor fue abordado por la prensa nacional.

Aunque evitó dar declaraciones, no ocultó su gran ánimo ante las cámaras. ‘Bolt’ regresa al Perú tras no sentirse cómodo en Boca Juniors, pues, según palabras del propio jugador, hay temas familiares de por medio. No obstante, de acuerdo con un reconocido periodista argentino, este regreso sería para poder juntar a sus hijos en el país.

Luis Advíncula llega al Perú para ser el flamante refuerzo de Alianza Lima

"Todo bien, después hablaré" , fueron las breves palabras del Advíncula que salió rápido del aeropuerto en medio de periodistas quienes buscaban declaraciones.

¿Hasta cuándo es el contrato de Advíncula con Alianza?

Según informó el periodista Kevin Pacheco, el popular ‘Bolt’ firmará un contrato largo con Alianza Lima. La directiva blanquiazul le propondrá un vínculo por dos temporadas, con la posibilidad de extenderlo por un año adicional. Así, Advíncula vestiría la camiseta de los íntimos, como mínimo, hasta finales de 2027.

¿Por qué Advíncula regreso al Perú?

Según la información proporcionada por el periodista argentino Flavio Azzaro, este regreso al país se debe a que quiere reunir a sus hijos nacidos en Europa con los que tiene en Perú. Además, existe una cláusula en la que el jugador estaría obligado a jugar únicamente en el Perú; de lo contrario, tendría que pagarle a Boca.

"Doy algunos detalles de la salida de Advíncula: decide irse a Perú por una cuestión familiar. Advíncula tiene hijos en Perú y en Europa; los hijos de Advíncula que están en Europa van a ir a vivir a Perú, logra juntar a todos sus hijos y decide volver a jugar en su país por una cuestión familiar. Boca rescinde contrato, pero en el contrato hay una cláusula donde el jugador, durante 2026, está obligado a jugar en Perú. Si Advíncula se va a otro equipo, tiene que resarcir económicamente a Boca", fueron las palabras de Flavio Azzaro.

