Alianza Lima fue duramente criticado por la irregular campaña que firmó, aunque hizo historia en Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Néstor Gorosito no cumplió con los objetivos trazados y tampoco pudo evitar el tricampeonato de Universitario. Por este motivo, Reimond Manco sorprendió a todos al deslizar el nombre del jugador que debería fichar el conjunto aliancista para reforzar el ataque.

El 'Rei' siente que el club ya tiene dos '9' clásicos y ahora deben apostar por otro perfil de jugador. Un delantero con características diferentes a la de Hernán Barcos y Paolo Guerrero. Justamente, Yordy Reyna sería la opción más viable para el exfutbolista.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre el nuevo '9' en Alianza Lima?

El actual comentarista de 'Denganche' argumentó que el experimentado atacante de 32 años puede aportar movilidad y desmarque. "Si ya tienes un '9' con determinadas características como Paolo Guerrero y Hernán Barcos, ¿por qué no buscar a uno que tenga las características de Yordy Reyna? Un segundo punta o un falso nueve habilidoso, rápido, que te pique al espacio, con buen uno contra uno", aclaró Reimond Manco.

El exfutbolista reconoció que le agradó Reyna en los amistosos con la selección peruana, aunque se falló una clara ocasión de gol. El goleador de Rodina Moscú demostró un gran despliegue en la zona de ataque, en las bandas e incluso apoyaba en la recuperar el balón.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre el '9 'en la selección peruana?

Reimond Manco quedó sorprendido por el nivel de Álex Valera en los partidos amistoso en Rusia con la selección peruana. El goleador de la 'U' sigue dulce y anotó en los 2 compromisos que jugó. "Después de estos dos partidos, Valera ha dejado en claro que su compromiso con la selección es total. Hoy por hoy, ya que es probable que no veamos a Paolo Guerrero por su edad, Valera es el '9' de la selección. No veo a otro y sigue dulce", reveló el exfubolista en Denganche. Uno de los pocos jugadores que rescató el 'Rei'.