Fútbol Peruano

Erick Osores elogia a Alianza Lima tras histórico tricampeonato de Universitario y hace comparaciones: "El equipo del pueblo"

Los comentarios de Erick Osores desatan opiniones divididas en redes sociales, donde muchos cuestionan sus afirmaciones, mientras otros las respaldan.

Erick Osores tuvo una comparativa entre Alianza Lima y Universitario. Foto: composición LR/ Erick y Gonzalo/ Paolo Guerrero/Alex Valera
Erick Osores tuvo una comparativa entre Alianza Lima y Universitario. Foto: composición LR/ Erick y Gonzalo/ Paolo Guerrero/Alex Valera

Erick Osores señala que Alianza Lima es más popular que Universitario de Deportes. En una reciente edición del programa 'Erick y Gonzalo', se conversó sobre la eterna rivalidad entre la 'U' y el conjunto blanquiazul. En medio de este panorama, el periodista señaló que los íntimos son más populares, pues según su explicación, llegan a más rincones del Perú.

Estos comentarios generaron opiniones divididas en redes sociales, ya que algunos consideraban que estas declaraciones no son del todo ciertas, mientras que otros afirmaban que sí. No obstante, reconoció que aunque los cremas son una garra de verdad, esto no ha sido suficiente.

PUEDES VER: DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

lr.pe

¿Qué dijo Erick Osores sobre Alianza Lima y Universitario?

"Alianza es el equipo del pueblo. La 'U' más competitiva. Lo de la garra es una verdad, pero Alianza ha llegado a rincones donde Universitario no ha podido captar", fue la explicación de Osores sobre por qué considera que Alianza es más popular que Universitario en Perú.

PUEDES VER: Mr. Peet revela qué pasa entre Alianza Lima y Hernán Barcos para su renovación: "Sus deseos entran en conflicto"

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima y Universitario por el Torneo Clausura?

Ya salió programación para la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, dónde muchos equipos buscarán su cupo a torneo internacional, esto tras la coronación de Universitario en el certamen.

Sábado 22 de noviembre

  • 3:30 p. m. | Los Chankas vs. Universitario | Estadio Los Chankas, Andahuaylas

Domingo 23 de noviembre

  • 3.00 p. m. | Alianza Lima vs. UTC | Estadio Alejandro Villanueva, Lima
