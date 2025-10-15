Guillermo Viscarra fue uno de los mejores de Alianza Lima en la Copa Libertadores y Sudamericana. Foto: composición LR/'Erick y Gonzalo'/Alianza Lima

A pesar de complicado momento que afrontan en el Torneo Clausura de la Liga 1, Guillermo Viscarra es considerado uno de los mejores jugadores de Alianza Lima en la temporada. Sin embargo, para el periodista Erick Osores, el arquero de la selección boliviana se encuentra "sobrevalorado"; incluso postuló a su reemplazante.

El popular 'Billy' tuvo sus grandes actuaciones frente a clubes como Boca Juniors y Gremio de Brasil en competiciones internacionales; a pesar de esto, el reconocido comentarista consideró que el club victoriano debería fichar al portero de Cusco FC para sustituirlo.

Erick Osores postula al reemplazante de Viscarra en Alianza Lima

Erick Osores señaló que Pedro Díaz, quien afronta un gran presente en la Liga 1 y acaba de tener su primera convocatoria a la selección peruana, debería ser el reemplazante de Guillermo Viscarra en Alianza Lima.

"Para mí tiene que ser el arquero de Alianza. Vamos a desmitificar a un arquero que está sobrevalorado, Viscarra. Es un arquero sobrevalorado. Por ese lado está bien el negocio (su presencia con Bolivia en el repechaje al Mundial 2026). Si yo fuese Alianza me traigo a Pedro Díaz", indicó en el programa 'Erick y Gonzalo'.

Guillermo Viscarra no jugará el Alianza Lima vs Sport Boys

El guardameta de 32 años no fue convocado para el partido entre Alianza Lima y Sport Boys debido a que estuvo presente en los amistosos de su selección frente a Jordania y Rusia. Su lugar en el arco será ocupado por Ángelo Campos.

Guillermo Viscarra llegó a Alianza Lima tras su destacado paso por The Strongest de Bolivia. Foto: AFP

¿Cuándo juega Alianza Lima ante Sport Boys?

Íntimos y rosados se verán las caras este jueves 16 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. El cotejo tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva, a partir de las 8.00 p. m., y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 MAX.