Transportistas anuncian paro para el 15 de enero
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Venezuela: la nueva colonia de Trump | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Eddie Fleischman califica de “hipócrita” a la FPF tras comunicado y respalda a Álvaro Barco: “Dijo solo verdades”

El periodista deportivo no se guardó nada y apuntó contra la FPF, en especial contra Agustín Lozano, mostrando así su respaldo al director deportivo de Universitario.

Eddie Fleischman criticó a la FPF. Foto: composición LR/ YouTube/X
Eddie Fleischman criticó a la FPF. Foto: composición LR/ YouTube/X

El comunicado de la Federación Peruana de Fútbol sigue dando que hablar. Tras lo emitido por la FPF con respecto a las declaraciones del director deportivo de Universitario de Deportes, Álvaro Barco, quien calificó de "cádaver" al campeonato peruano, se han generado diversas reacciones, y una de ellas fue la del periodista deportivo Eddie Fleischman, quien no dudó en mostrar su respaldo a Barco.

En sus palabras vía redes sociales, Fleischman calificó de "hipócrita" a la FPF, así como a Agustín Lozano, presidente de la organización, señalando que ha causado un gran daño a la reputación de la entidad.

PUEDES VER: Melgar reclama deuda a la FPF tras comunicado contra Álvaro Barco: "Nos encantaría que respondan con la misma velocidad"

lr.pe

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre la FPF?

"La última frase expone la hipocresía de esta FPF, que regenta el farsante Lozano. El daño reputacional causado”, empezó diciendo vía X el periodista deportivo.

"Nadie ha causado mayor “daño reputacional” al fútbol peruano q Lozano, sancionado por caso de REVENTA DE ENTRADAS. Tiene razón Álvaro Barco. Dijo solo verdades", sentenció el periodista deportivo quien no dudo en mostrar su respaldo al director deportivo de la 'U'.

Eddie Fleischman se pronuncia sobre comunicado de la FPF. Foto: X

Eddie Fleischman se pronuncia sobre comunicado de la FPF. Foto: X

PUEDES VER: FPF le da ultimátum a Álvaro Barco por asegurar que "el campeonato es un cadáver": "Afecta a todo el fútbol peruano"

lr.pe

FPF responde a Álvaro Barco por asegurar que "el campeonato es un cadáver"

"Desde que la organización de la Liga1 estuvo en el ámbito de la FPF, el campeonato mejoró de manera concreta. Hoy es un torneo mejor organizado y con mayor valor como producto deportivo. Gracias a esta gestión, el valor del naming right y de los patrocinios se incrementaron; los ingresos por derechos de televisión aumentaron en un 20% para cada club; y la FPF asumió los costos operativos que antes no se cubrían, permitiendo que los clubes tengan más recursos disponibles", expresó la Federación en el primer punto.

"La FPF no le ha "quitado" dinero a ningún club. Son los propios clubes los que administran su economía. La descentralización de los derechos de televisión impulsó que los partidos puedan verse hoy por diferentes canales y operadoras, y no solo por una empresa, como ocurrió durante más de diez años sin darle mayor potencia al campeonato".

"Como ente rector del fútbol peruano, la FPF mantiene su compromiso con el aumento de la competitividad. No obstante, lamenta que el señor Barco califique como "cadáver" al torneo que le ha permitido al club que hoy representa el haber sido campeón en los últimos tres años y haya recibido ingresos sin precedentes. Este tipo de declaraciones afectan a todo el fútbol peruano, menospreciando además la capacidad de quienes son los responsables de la sostenibilidad del campeonato".

"En ese sentido, la FPF exhorta al Club Universitario de Deportes a pronunciarse sobre las declaraciones realizadas por su gerente, considerando la responsabilidad que su cargo implica y el daño reputacional ocasionado", concluyó.

