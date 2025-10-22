Erick Osores se refirió al gran momento que atraviesa Universitario de Deportes en el torneo local y aseguró que el conjunto crema se consagrará campeón de la Primera División por tercer año consecutivo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el periodista no descartó la posibilidad de que el equipo crema logre un histórico tetracampeonato el próximo año, reavivando así el debate entre los hinchas y analistas deportivos.

El posible tetracampeonato de Universitario en el 2026

En un reciente episodio de su programa digital en YouTube, Erick y Gonzalo, el periodista deportivo elogió el gran presente del conjunto de Ate y destacó la solidez y continuidad que ha mantenido durante los últimos tres años, factores que —según él— lo consolidan como el mejor equipo del fútbol peruano en la actualidad. Además, deslizó la oportunidad de que en 2026 pueda lograr un histórico tetracampeonato.

''Ya es tricampeón y escúchame bien lo que voy a decir. El tricampeonato ya está y tiene el 75% de posibilidades de ser tetracampeón. En los últimos años, es el equipo con la mayor formación y solidez'', afirmó.

En un análisis detallado, Osores repasó la historia y comparó al plantel actual con el equipo que se coronó tricampeón entre 1998, 1999 y 2000, destacando a las figuras más emblemáticas de aquella época. Durante el debate, subrayó la posibilidad real de que el conjunto crema logre cinco títulos cortos consecutivos, un récord histórico que podría igualar o incluso superar. Asimismo, resaltó la superioridad de Universitario a lo largo del 2025 frente a sus competidores, tanto en el Apertura como en el Clausura.

Un llamado de atención para Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar

Por otro lado, también recomendó a los equipos competidores como Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar reforzarse y prepararse de la mejor manera para intentar frenar un posible tetracampeonato de Universitario en 2026.

''Alianza tiene que reinventarse a pesar de que lo ha hecho bien este año, Sporting Cristal tiene que volver a empezar desde 0 y hay que ver si Melgar puede levantar cabeza, aunque creo que no lo hará'', sentenció.