HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'
Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     
Deportes

Panamá vs El Salvador EN VIVO por las Eliminatorias Concacaf 2025: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

En el Estadio Rommel Fernández se vivirá un gran duelo entre Panamá y El Salvador, donde los locales están obligados a ganar para mantener sus opciones de obtener el cupo directo al Mundial 2026. Sigue AQUÍ el minuto a minuto.

Panamá vs El Salvador EN VIVO y DIRECTO HOY. Foto: composición LR
Panamá vs El Salvador EN VIVO y DIRECTO HOY. Foto: composición LR

Panamá se enfrentará a El Salvador en un partido importante por el cierre de las Eliminatorias de Concacaf. El encuentro se jugará hoy, martes 18, y podrá seguirse desde las 8:00 p.m. (hora peruana). En territorio panameño, el compromiso se transmitirá a través de RPC y Telemetro; además, también tienes la opción de seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

Panamá, obligado a ganar en el Estadio Rommel Fernández, se juega sus últimas opciones para clasificar al próximo Mundial. Su avance también depende de que Guatemala obtenga un resultado favorable ante Surinam. Por su parte, El Salvador, ya sin posibilidades, llega a este duelo con el papel de “juez” en este cierre decisivo.

PUEDES VER: Pedro Gallese y su gesto de frustración tras el grosero error de Jairo Concha que provocó el 2-1 de Chile ante Perú

lr.pe

¿A qué hora juega Panamá vs El Salvador por las Eliminatorias Concacaf 2025?

El encuentro se podrá seguir desde las 8.00 p.m. (hora peruana) a continuación los horarios para otros países del continente.

  • Perú: 8:00 p.m.
  • Panamá: 7:00 p.m.
  • El Salvador: 7:00 p.m.
  • Guatemala: 7:00 p.m.
  • México (CDMX): 7:00 p.m.
  • Colombia: 8:00 p.m.
  • Ecuador: 8:00 p.m.
  • Bolivia: 9:00 p.m.
  • Venezuela: 9:00 p.m.
  • Chile: 10:00 p.m.
  • Argentina: 10:00 p.m.
  • Brasil (Brasilia): 10:00 p.m.

¿Dónde ver Panamá vs El Salvador por las Eliminatorias Concacaf 2025?

El encuentro podrá verse en Panamá a través de las señales de RPC y Telemetro, mientras que en El Salvador se transmitirá por Canal 4. En territorio peruano, podrás seguir el partido aquí, en La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto de este partidazo.

PUEDES VER: Alianza Lima definió a su flamante '9' para el 2026: íntimos ofertaron por Adrián 'Rocky' Balboa de Racing

lr.pe

¿Cuándo juega Panamá vs El Salvador por las Eliminatorias Concacaf 2025?

El partido se disputará este martes 18 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, recinto con capacidad para 32.000 espectadores. La conducción arbitral estará a cargo del hondureño Héctor Said Martínez.

Notas relacionadas
Guatemala perdió contra Panamá y se quedó sin chances de clasificar al Mundial 2026

Guatemala perdió contra Panamá y se quedó sin chances de clasificar al Mundial 2026

LEER MÁS
Panamá vs Guatemala EN VIVO: horario y canal para ver partido del grupo A de Eliminatorias Concacaf

Panamá vs Guatemala EN VIVO: horario y canal para ver partido del grupo A de Eliminatorias Concacaf

LEER MÁS
Costa Rica saca un empate frente a Nicaragua por las Eliminatorias Concacaf

Costa Rica saca un empate frente a Nicaragua por las Eliminatorias Concacaf

LEER MÁS
Alex Valera confiesa que le gustaría jugar en Rusia tras anotar con la selección peruana: "Si me contratan, sería una buena oportunidad"

Alex Valera confiesa que le gustaría jugar en Rusia tras anotar con la selección peruana: "Si me contratan, sería una buena oportunidad"

LEER MÁS
Esposa de Jorge Fossati rompe el silencio y revela el dolor que vivió por las críticas hacia la selección peruana: ''Me hizo mal''

Esposa de Jorge Fossati rompe el silencio y revela el dolor que vivió por las críticas hacia la selección peruana: ''Me hizo mal''

LEER MÁS
Directivo de Bayern Múnich califica como artista a Felipe Chávez tras no ser convocado a la selección peruana: "Tiene un pie izquierdo loco"

Directivo de Bayern Múnich califica como artista a Felipe Chávez tras no ser convocado a la selección peruana: "Tiene un pie izquierdo loco"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú se despide de la gira por Rusia sin triunfos: Chile le volteó 2-1 al equipo de Manuel Barreto con un jugador menos

Perú se despide de la gira por Rusia sin triunfos: Chile le volteó 2-1 al equipo de Manuel Barreto con un jugador menos

LEER MÁS
Pedro Gallese y su gesto de frustración tras el grosero error de Jairo Concha que provocó el 2-1 de Chile ante Perú

Pedro Gallese y su gesto de frustración tras el grosero error de Jairo Concha que provocó el 2-1 de Chile ante Perú

LEER MÁS
Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

LEER MÁS
Directivo de Bayern Múnich califica como artista a Felipe Chávez tras no ser convocado a la selección peruana: "Tiene un pie izquierdo loco"

Directivo de Bayern Múnich califica como artista a Felipe Chávez tras no ser convocado a la selección peruana: "Tiene un pie izquierdo loco"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Deportes

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Ricardo Gareca sorprendido por pase de peruano Piero Quispe a Sydney FC: "Antes era impensado emigrar a esos lugares"

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025