Panamá vs El Salvador EN VIVO por las Eliminatorias Concacaf 2025: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Panamá se enfrentará a El Salvador en un partido importante por el cierre de las Eliminatorias de Concacaf. El encuentro se jugará hoy, martes 18, y podrá seguirse desde las 8:00 p.m. (hora peruana). En territorio panameño, el compromiso se transmitirá a través de RPC y Telemetro; además, también tienes la opción de seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

Panamá, obligado a ganar en el Estadio Rommel Fernández, se juega sus últimas opciones para clasificar al próximo Mundial. Su avance también depende de que Guatemala obtenga un resultado favorable ante Surinam. Por su parte, El Salvador, ya sin posibilidades, llega a este duelo con el papel de “juez” en este cierre decisivo.

¿A qué hora juega Panamá vs El Salvador por las Eliminatorias Concacaf 2025?

El encuentro se podrá seguir desde las 8.00 p.m. (hora peruana) a continuación los horarios para otros países del continente.

Perú: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Panamá: 7:00 p.m.

7:00 p.m. El Salvador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Guatemala: 7:00 p.m.

7:00 p.m. México (CDMX): 7:00 p.m.

7:00 p.m. Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Brasil (Brasilia): 10:00 p.m.

¿Dónde ver Panamá vs El Salvador por las Eliminatorias Concacaf 2025?

El encuentro podrá verse en Panamá a través de las señales de RPC y Telemetro, mientras que en El Salvador se transmitirá por Canal 4. En territorio peruano, podrás seguir el partido aquí, en La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto de este partidazo.

¿Cuándo juega Panamá vs El Salvador por las Eliminatorias Concacaf 2025?

El partido se disputará este martes 18 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, recinto con capacidad para 32.000 espectadores. La conducción arbitral estará a cargo del hondureño Héctor Said Martínez.