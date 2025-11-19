La selección panameña consiguió su cupo directo al Mundial 2026 tras ganarle a El Salvador el pasado martes 18. Sin embargo, no solo Panamá está de fiesta, pues muchos hinchas de Universitario de Deportes también se mostraron felices por Alberto ‘Chiquitín’ Quintero, quien dejó una huella imborrable en la institución crema.

Vía redes sociales, los hinchas cremas no dudaron en desearle la mejor de las suertes. Cabe señalar que Quintero no pudo disputar el Mundial de Rusia 2018 luego de sufrir una fractura en el cuello del segundo metatarsiano de su pie derecho.

'Chiquitín' se pronuncia tras clasificar al Mundial con Panamá

Tras el partido, el exUniversitario tuvo una conversación con un medio local, donde resaltó que, a pesar de todos los obstáculos, nunca perdió la fe y motivó a sus compañeros a seguir luchando para alcanzar este gran logro.

"Feliz porque Dios es justo. Yo nunca perdí la fe ni la esperanza. Estaba trabajando bien en mi club, se me da la oportunidad de venir, y desde que llegué se lo dije al grupo, mucha fe, no pierdan la esperanza, que vamos a ir directo", declaró para el medio Deportes RPC.

"Nunca perdí la fe, le puedes preguntar a cualquier compañero. Les dije: "Surinam es el único equipo que no a 'flateado', el único equipo que no ha jugado con presión, le tocaba jugar con presión", tenían que ganar, nosotros sabíamos que teníamos que ganar en casa, ya después podía pasar cualquier cosa, pero siempre con fe, Surinam perdió, siempre pensé en el profesionalismo de Guatemala y así lo hicieron", complementó.

"Estas cosas pasan cuando nos unimos como país, cuando todos vamos por el mismo sueño de clasificar al Mundial. Somos un grupo que está ante los ojos del mundo para las críticas, pero estos son momentos que no se olvidan. Que todo el país lo disfrute", sentenció.

¿Cómo le fue a ‘Chiquitín’ Quintero con Universitario?

El panameño militó en Universitario entre las temporadas 2017 y 2022, etapa en la que se ganó el afecto de la afición merengue. Durante ese periodo disputó 175 encuentros, en los que anotó 33 goles y entregó 33 asistencias. Si bien no logró consagrarse campeón, sigue siendo considerado uno de los extranjeros más apreciados por el hincha en los últimos años.