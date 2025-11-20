Surinam fue una de las grandes sorpresas en el repechaje al Mundial 2026 y tendrá que enfrentarse en semifinales a la selección boliviana. A pesar de que geográficamente se ubica en Sudamérica, los famosos 'Suriboys' no compiten en Conmebol y lograron su boleto a la repesca internacional en Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).

La particular historia de este país, en el que no se habla español ni portugués, llamó la atención de muchos aficionados, pues el fútbol no es su deporte tradicional; además, la mayoría de sus futbolistas militan en Europa.

Surinam fue uno de los mejores segundos en la fase de grupos de las Eliminatoria Concacaf. Foto: AFP

¿Por qué Surinam no juega las Eliminatorias Sudamericanas?

Uno de los principales factores por los que Surinam no forma parte de Conmebol es por su pasado colonial. La nación que limita con Brasil recién se independizó de Países Bajos en 1975, años más tarde que los demás países de Sudamérica.

Por otra parte, al formar parte de la Comunidad del Caribe, el país cuenta con un arraigo más afín a los equipos de Concacaf. A esto se suma la postura que adoptaron en la Federación de Fútbol debido al poco desarrollo que tenía este deporte.

"En la Concacaf tiene dificultades para imponerse, pero en la Conmebol no tendría ninguna posibilidad (...) Basándonos en nuestro nivel de desarrollo, optamos por adherirnos a la Concacaf, donde existen países con diferentes niveles de juego. Hemos considerado participar en las competencias sudamericanas, pero debido a nuestra calidad de juego actual no nos pareció adecuado enfrentarnos a esos gigantes", manifestó hace algunos años Ewald Gefferie, secretario general de la Federación Surinameña de Fútbol.

¿Cuándo juega Bolivia vs Surinam?

El partido entre Bolivia y Surinam, correspondiente a las semifinales del repechaje al Mundial, se llevará a cabo en la primera ventana internacional FIFA del 2026; es decir, entre el lunes 23 y martes 31 de marzo.

El camino de Surinam en el repechaje al Mundial 2026

La selección de Surinam tendrá que superar dos series si quiere clasificar a la primera Copa del Mundo de su historia. Si los dirigidos por Stanley Menzo se imponen a la escuadra altiplánica, su rival por uno de los últimos boletos al Mundial 2026 será Irak.