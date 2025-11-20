HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

El país de Sudamérica que no habla español quiere dejar a Bolivia sin Mundial: ¿por qué Surinam no juega las Eliminatorias en Conmebol?

A pesar de ubicarse en Sudamérica, los 'Suriboys' compiten en Concacaf y sorprendieron al mundo con su clasificación al repechaje internacional. Esta es la curiosa historia del próximo rival de Bolivia.

Surinam cuenta con varios jugadores en ligas europeas. Foto: MiDiario
Surinam cuenta con varios jugadores en ligas europeas. Foto: MiDiario

Surinam fue una de las grandes sorpresas en el repechaje al Mundial 2026 y tendrá que enfrentarse en semifinales a la selección boliviana. A pesar de que geográficamente se ubica en Sudamérica, los famosos 'Suriboys' no compiten en Conmebol y lograron su boleto a la repesca internacional en Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).

La particular historia de este país, en el que no se habla español ni portugués, llamó la atención de muchos aficionados, pues el fútbol no es su deporte tradicional; además, la mayoría de sus futbolistas militan en Europa.

PUEDES VER: Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: 'Las Eliminatorias cambiarían de formato'

lr.pe
Surinam fue uno de los mejores segundos en la fase de grupos de las Eliminatoria Concacaf. Foto: AFP

Surinam fue uno de los mejores segundos en la fase de grupos de las Eliminatoria Concacaf. Foto: AFP

¿Por qué Surinam no juega las Eliminatorias Sudamericanas?

Uno de los principales factores por los que Surinam no forma parte de Conmebol es por su pasado colonial. La nación que limita con Brasil recién se independizó de Países Bajos en 1975, años más tarde que los demás países de Sudamérica.

Por otra parte, al formar parte de la Comunidad del Caribe, el país cuenta con un arraigo más afín a los equipos de Concacaf. A esto se suma la postura que adoptaron en la Federación de Fútbol debido al poco desarrollo que tenía este deporte.

"En la Concacaf tiene dificultades para imponerse, pero en la Conmebol no tendría ninguna posibilidad (...) Basándonos en nuestro nivel de desarrollo, optamos por adherirnos a la Concacaf, donde existen países con diferentes niveles de juego. Hemos considerado participar en las competencias sudamericanas, pero debido a nuestra calidad de juego actual no nos pareció adecuado enfrentarnos a esos gigantes", manifestó hace algunos años Ewald Gefferie, secretario general de la Federación Surinameña de Fútbol.

PUEDES VER: 'Cada uno debe respetar su esencia': Ricardo Gareca pone de ejemplo a DT de Sudamérica que clasificó al Mundial 2026

lr.pe

¿Cuándo juega Bolivia vs Surinam?

El partido entre Bolivia y Surinam, correspondiente a las semifinales del repechaje al Mundial, se llevará a cabo en la primera ventana internacional FIFA del 2026; es decir, entre el lunes 23 y martes 31 de marzo.

El camino de Surinam en el repechaje al Mundial 2026

La selección de Surinam tendrá que superar dos series si quiere clasificar a la primera Copa del Mundo de su historia. Si los dirigidos por Stanley Menzo se imponen a la escuadra altiplánica, su rival por uno de los últimos boletos al Mundial 2026 será Irak.

Llaves del repechaje internacional al Mundial 2026. Foto: Twitter/CNF Zone

Llaves del repechaje internacional al Mundial 2026. Foto: Twitter/CNF Zone

Notas relacionadas
Bolivia vs Perú: fecha, hora y canal TV del último amistoso confirmado en el 2025

Bolivia vs Perú: fecha, hora y canal TV del último amistoso confirmado en el 2025

LEER MÁS
Sorteo del repechaje al Mundial 2026: así se jugará la repesca internacional para definir los últimos clasificados

Sorteo del repechaje al Mundial 2026: así se jugará la repesca internacional para definir los últimos clasificados

LEER MÁS
Selección peruana bajó al puesto 52 luego de disputar los amistosos ante Rusia y Chile: Uzbekistán superó a la Bicolor

Selección peruana bajó al puesto 52 luego de disputar los amistosos ante Rusia y Chile: Uzbekistán superó a la Bicolor

LEER MÁS
Culminó la última fecha FIFA doble del año y ya tenemos a 42 de los 48 países que estarán en Norteamérica 2026

Culminó la última fecha FIFA doble del año y ya tenemos a 42 de los 48 países que estarán en Norteamérica 2026

LEER MÁS
Bolivia ya tiene rival en el repechaje al Mundial 2026: ¿cuándo juega contra Surinam por las semifinales de la repesca internacional?

Bolivia ya tiene rival en el repechaje al Mundial 2026: ¿cuándo juega contra Surinam por las semifinales de la repesca internacional?

LEER MÁS
Aseguran que Olimpia quiere a Rodrigo Ureña y buscaría un préstamo de Universitario: "Es un nombre que dejó Fabián Bustos"

Aseguran que Olimpia quiere a Rodrigo Ureña y buscaría un préstamo de Universitario: "Es un nombre que dejó Fabián Bustos"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Andrés Mendoza arremetió contra Jairo Concha y casi se va a las manos en un programa deportivo: "Fue un desastre con Perú"

Andrés Mendoza arremetió contra Jairo Concha y casi se va a las manos en un programa deportivo: "Fue un desastre con Perú"

LEER MÁS
Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

LEER MÁS
Bolivia ya tiene rival en el repechaje al Mundial 2026: ¿cuándo juega contra Surinam por las semifinales de la repesca internacional?

Bolivia ya tiene rival en el repechaje al Mundial 2026: ¿cuándo juega contra Surinam por las semifinales de la repesca internacional?

LEER MÁS
Alberto Quintero, futbolista que brilló con Universitario, se quiebra por clasificar al Mundial 2026 con Panamá: "Nunca perdí la fe"

Alberto Quintero, futbolista que brilló con Universitario, se quiebra por clasificar al Mundial 2026 con Panamá: "Nunca perdí la fe"

LEER MÁS
'Chorri' Palacios decepcionado con Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña por lucir la '10' de la selección peruana: "Mejor que no la usen"

'Chorri' Palacios decepcionado con Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña por lucir la '10' de la selección peruana: "Mejor que no la usen"

LEER MÁS
"Cada uno debe respetar su esencia": Ricardo Gareca pone de ejemplo a DT de Sudamérica que clasificó al Mundial 2026

"Cada uno debe respetar su esencia": Ricardo Gareca pone de ejemplo a DT de Sudamérica que clasificó al Mundial 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

CTS 2025: ¿puedo pasar mi saldo contable a saldo disponible? Conoce AQUÍ si puedes retirar tu dinero una vez que recibas el depósito

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Universidad Agraria en riesgo: podría perder su licenciamiento por deficiencias detectadas por Sunedu

Deportes

Cristian Benavente rompió sequía de 3 años sin marcar: 'Chaval' anotó golazo para el 1-0 de Sporting Cristal ante Atlético Grau

Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

Andrés Mendoza arremetió contra Jairo Concha y casi se va a las manos en un programa deportivo: "Fue un desastre con Perú"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Daniel Urresti seguirá en prisión: Poder Judicial inaplicó ley de lesa humanidad por caso Hugo Bustíos

Rutas de Lima: Corte de New York autoriza al Perú indagar sobre el financiamiento de la concesión

Sobornos a favor de Óscar Acuña salieron de la empresa de Nilo Burga y fueron disfrazadas como préstamos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025