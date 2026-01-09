Partidos de hoy, 10 de enero del 2026: horarios y canales de tv para ver fútbol en vivo y en directo

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 9 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (Serie A, LaLiga, Bundesliga) y África (Copa Africana de Naciones) a través de canales como ESPN, DSports, o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En la Serie A, destaca el encuentro entre Atalanta y Torino como el más interesante del día en el fútbol italiano. Por la liga española, Valencia y Elche se enfrentarán en un partido donde los locales están obligados a ganar. De igual forma, en la Bundesliga, Bayer Leverkusen buscará sumar una nueva victoria cuando reciba al Stuttgart, quien buscará acercarse a los primeros lugares de la tabla.

Partidos de la Serie A HOY

Como vs Bologna

Hora: 9.00 a. m.

Canal: ESPN

Udinese vs Pisa

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Disney Plus

Roma vs Sassuolo

Hora: 12.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Atalanta vs Torino

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney Plus

Partidos de la LaLiga HOY

Real Oviedo vs Real Betis

Hora: 8.00 a. m.

Canal: DirecTV

Villarreal vs Alavés

Hora: 10.15 a. m.

Canal: Disney Plus

Girona vs Osasuna

Hora: 12.00 p. m.

Canal: DirecTV

Valencia vs Elche

Hora: 3.00 p. m.

Canal: DirecTV

Partidos de la Bundesliga HOY

Friburgo vs Hamburgo

Hora: 9.30 a. m.

Canal: Disney Plus

Heidenheim vs Colonia

Hora: 9.30 a. m.

Canal: Disney Plus

Union Berlin vs Mainz

Hora: 9.30 a. m.

Canal: Disney Plus

Bayer Leverkusen vs Stuttgart

Hora: 12.30 p. m.

Canal: Disney Plus

Partidos de la Copa Africana de Naciones HOY

Argelia vs Nigeria

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Claro Sports

Egipto vs Costa de Marfil

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Claro Sports

Partidos de la Kings World Cup Nations HOY