Partidos de hoy, 10 de enero del 2026: horarios y canales de tv para ver fútbol en vivo y en directo
Conoce aquí la programación, horarios, canales de tv y resultados de los partidos de la Serie A de Italia, LaLiga de España, Bundesliga de Alemania y Copa Africana de Naciones.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 9 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (Serie A, LaLiga, Bundesliga) y África (Copa Africana de Naciones) a través de canales como ESPN, DSports, o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
En la Serie A, destaca el encuentro entre Atalanta y Torino como el más interesante del día en el fútbol italiano. Por la liga española, Valencia y Elche se enfrentarán en un partido donde los locales están obligados a ganar. De igual forma, en la Bundesliga, Bayer Leverkusen buscará sumar una nueva victoria cuando reciba al Stuttgart, quien buscará acercarse a los primeros lugares de la tabla.
Partidos de la Serie A HOY
- Como vs Bologna
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Udinese vs Pisa
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Disney Plus
- Roma vs Sassuolo
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: Disney Plus
- Atalanta vs Torino
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney Plus
Partidos de la LaLiga HOY
- Real Oviedo vs Real Betis
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: DirecTV
- Villarreal vs Alavés
- Hora: 10.15 a. m.
- Canal: Disney Plus
- Girona vs Osasuna
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: DirecTV
- Valencia vs Elche
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DirecTV
Partidos de la Bundesliga HOY
- Friburgo vs Hamburgo
- Hora: 9.30 a. m.
- Canal: Disney Plus
- Heidenheim vs Colonia
- Hora: 9.30 a. m.
- Canal: Disney Plus
- Union Berlin vs Mainz
- Hora: 9.30 a. m.
- Canal: Disney Plus
- Bayer Leverkusen vs Stuttgart
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: Disney Plus
Partidos de la Copa Africana de Naciones HOY
- Argelia vs Nigeria
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Claro Sports
- Egipto vs Costa de Marfil
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Claro Sports
Partidos de la Kings World Cup Nations HOY
- Alemania vs Japón
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: Disney Plus
- México vs Indonesia
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Disney Plus
- Francia vs Polonia
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Disney Plus
- Argentina vs Estados Unidos
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney Plus
- España vs Qatar
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: Disney Plus