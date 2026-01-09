HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Partidos de hoy, 10 de enero del 2026: horarios y canales de tv para ver fútbol en vivo y en directo

Conoce aquí la programación, horarios, canales de tv y resultados de los partidos de la Serie A de Italia, LaLiga de España, Bundesliga de Alemania y Copa Africana de Naciones.

Este sábado 10 de enero destacan los partidos de Bundesliga y Copa Africana de Naciones. Foto: Composición LR
Este sábado 10 de enero destacan los partidos de Bundesliga y Copa Africana de Naciones. Foto: Composición LR

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 9 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (Serie A, LaLiga, Bundesliga) y África (Copa Africana de Naciones) a través de canales como ESPN, DSports, o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En la Serie A, destaca el encuentro entre Atalanta y Torino como el más interesante del día en el fútbol italiano. Por la liga española, Valencia y Elche se enfrentarán en un partido donde los locales están obligados a ganar. De igual forma, en la Bundesliga, Bayer Leverkusen buscará sumar una nueva victoria cuando reciba al Stuttgart, quien buscará acercarse a los primeros lugares de la tabla.

PUEDES VER: Fixture confirmado de la Liga 1 2026: así jugarán Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal por la fecha 1

lr.pe

Partidos de la Serie A HOY

  • Como vs Bologna
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Udinese vs Pisa
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Roma vs Sassuolo
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Atalanta vs Torino
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus

Partidos de la LaLiga HOY

  • Real Oviedo vs Real Betis
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: DirecTV
  • Villarreal vs Alavés
  • Hora: 10.15 a. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Girona vs Osasuna
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Valencia vs Elche
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: DirecTV

Partidos de la Bundesliga HOY

  • Friburgo vs Hamburgo
  • Hora: 9.30 a. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Heidenheim vs Colonia
  • Hora: 9.30 a. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Union Berlin vs Mainz
  • Hora: 9.30 a. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Bayer Leverkusen vs Stuttgart
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: Disney Plus

Partidos de la Copa Africana de Naciones HOY

  • Argelia vs Nigeria
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Claro Sports
  • Egipto vs Costa de Marfil
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Claro Sports

Partidos de la Kings World Cup Nations HOY

  • Alemania vs Japón
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • México vs Indonesia
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Francia vs Polonia
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Argentina vs Estados Unidos
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • España vs Qatar
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
Notas relacionadas
Fixture de Universitario en Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de la U en el fútbol peruano

Fixture de Universitario en Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de la U en el fútbol peruano

LEER MÁS
Fixture de Alianza Lima Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de Alianza en el fútbol peruano

Fixture de Alianza Lima Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de Alianza en el fútbol peruano

LEER MÁS
Fixture de Sporting Cristal Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de los rimenses en el fútbol peruano

Fixture de Sporting Cristal Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de los rimenses en el fútbol peruano

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima vs Independiente no será transmitido por TV: ¿dónde ver el primer amistoso blanquiazul de pretemporada?

Alianza Lima vs Independiente no será transmitido por TV: ¿dónde ver el primer amistoso blanquiazul de pretemporada?

LEER MÁS
Fixture de Alianza Lima Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de Alianza en el fútbol peruano

Fixture de Alianza Lima Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de Alianza en el fútbol peruano

LEER MÁS
Fixture de Universitario en Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de la U en el fútbol peruano

Fixture de Universitario en Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de la U en el fútbol peruano

LEER MÁS
Fixture confirmado de la Liga 1 2026: así jugarán Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal por la fecha 1

Fixture confirmado de la Liga 1 2026: así jugarán Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal por la fecha 1

LEER MÁS
Prensa chilena lapida a Gustavo Álvarez por dejar a la U. de Chile y estar cerca de llegar a la selección peruana: "Escondía algo"

Prensa chilena lapida a Gustavo Álvarez por dejar a la U. de Chile y estar cerca de llegar a la selección peruana: "Escondía algo"

LEER MÁS
FPF le da ultimátum a Álvaro Barco por asegurar que "el campeonato es un cadáver": "Afecta a todo el fútbol peruano"

FPF le da ultimátum a Álvaro Barco por asegurar que "el campeonato es un cadáver": "Afecta a todo el fútbol peruano"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Britney Spears anuncia que no actuará más en los Estados Unidos, pero sueña con presentarse en Europa junto a su hijo

Curwen revela que se tatuará el nombre de su novia Carla y sorprende en redes: "Voy a tener que hacerlo"

Partidos de HOY, 9 de enero del 2026: revisa la programación y los resultados de los encuentros de este martes

Deportes

Partidos de HOY, 9 de enero del 2026: revisa la programación y los resultados de los encuentros de este martes

Carlos Zambrano contó cómo han recibido a Jairo Vélez en Alianza Lima: "Venía del equipo contrario"

Universitario responde a la FPF y respalda postura de Álvaro Barco: "Una preocupación legítima"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025