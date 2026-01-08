HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima conoce a su nuevo '10' tras la salida de Pablo Ceppelini y la renovación de Alan Cantero

También se dio a conocer qué dorsales usarán Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos; estos dos últimos son los flamantes refuerzos del cuadro íntimo.

Los hinchas de Alianza Lima ya conoce al nuevo '10' del equipo. Foto: vía X
Alianza Lima se prepara para su primer partido de pretemporada en el torneo Serie Río de la Plata ante Independiente de Argentina. Los dirigidos por Pablo Guede deberán disputar tres encuentros antes de enfrentarse al Inter Miami de Lionel Messi, en lo que será la Noche Blanquiazul.

Previo al debut en Uruguay, se dio a conocer información sobre los dorsales que usarán las nuevas incorporaciones de los íntimos, especialmente quién llevará la '10', que dejó Pablo Ceppelini. Este dorsal tiene un gran peso dentro del equipo, ya que siempre lo portan jugadores distintos y con buen pie.

¿Quién será el nuevo '10' de Alianza Lima para la temporada 2026?

De acuerdo con el periodista Gerson Cuba, el nuevo '10' de Alianza Lima sería Sergio Peña, quien dejaría el número 18. El mediocampista nacional llegó al club a mediados del año pasado y eligió inicialmente el 18. Al principio destacó por su buen toque y visión de juego, pero con el tiempo su rendimiento bajó, generando críticas hacia su desempeño. A continuación, la lista de dorsales de los nuevos jugadores de Alianza.

  • Sergio Peña 10
  • Luis Ramos 9
  • Federico Girotti 99
  • Jairo Vélez 20
  • Paolo Guerrero 34

¿Por qué Paolo Guerrero no será el '9' de Alianza Lima?

Luis Ramos será el nuevo '9' de los íntimos, tras la partida de Hernán Barcos, quien lo ocupaba desde su llegada en 2021, mientras que Federico Girotti llevará el número 99. No obstante, sorprendió que Paolo Guerrero no heredara este dorsal simbólico, que lo ha acompañado en varias etapas de su carrera; según el 'Depredador', este número es especial debido al título logrado por los íntimos en aquel año.

"Me quedo con ese número porque es el año en el que Alianza salió campeón, me habían prometido la 84 y la 99. Pero yo quería elegir algo muy simbólico de Alianza" señaló.

