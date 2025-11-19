Waldir Sáenz manifestó su completo rechazo a su presunta postulación al Senado por el Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN). El ídolo de Alianza Lima aseguró que se enteró de su inscripción como precandidato a través de las redes sociales y los medios de comunicación. En este sentido, exigió a las personas correspondientes que le brinden una explicación inmediata sobre por qué su nombre aparece en una candidatura política que nunca autorizó.

El último lunes 18 de noviembre, el popular 'Wally' compartió un comunicado. En este, aclara que su vínculo con el PRIN se debió únicamente a su interés por apoyar el desarrollo deportivo en nuestro país.

Waldir Sáenz denuncia públicamente al PRIN por candidatura sin su consentimiento

"Como ciudadano peruano y con el afán de siempre trabajar en el ámbito del deporte en todos sus niveles, me uní a un partido político hace unos años atrás, donde estoy como Dirigente Nacional", dijo al principio de su comunicado.

En su pronunciamiento, Waldir Sáenz habló sobre su relación con la dirigencia del partido en cuestión, en particular con el presidente Walter Chirinos Purizaga. Según comentó, el nexo entre ambos se quebró tras disonancias políticas.

"Mi afiliación y pronta desafiliación del partido político PRIN, es netamente por temas de incongruencia con el presidente del partido, el señor Walter Chirinos Purizaga, quién pretende ser Presidente del Perú; en éstas Elecciones Generales", añadió.

Posteriormente, contó cómo se enteró que estaba inscrito como precandidato al Senado. "Por lo antes expuesto, rechazo tajantemente que nunca autoricé a la organización política que preside el señor Walter Chirinos Purizaga, a que se me incluya cómo candidato al Senado u otra candidatura política, viéndome sorprendido al enterarme por los medios de comunicación que estaba inscrito en lista de candidatos para las Elecciones Generales que se aproxima", enfatizó.

Comunicado de Waldir Sáenz. Foto: difusión.

Waldir Sáenz evalúa acciones legales tras ser inscrito sin su permiso

Al término de su pronunciamiento, Waldir pidió que le expliquen por qué fue incluido en una candidatura falsa. "Por lo tanto, espero y exijo una respuesta del señor Walter Chirinos Purizaga, para que me explique las razones de porqué se tomó las atribuciones y se me incluyó sin mi consentimiento, a una Candidatura que no deseo ni tengo intención de participar. Por ende, pues tampoco he firmado documento alguno que avale esta falsa candidatura", manifestó.

Finalmente, adelantó que planea tomar las vías legales ante esta situación que considera está manchando su imagen. "Voy a evaluar las medidas legales que pueda tomar por estos hechos que afectan mi imagen, trayectoria y mucho más a mi familia, en ningún momento se me comunicó y mucho menos autoricé la decisión", concluyó.