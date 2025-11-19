En una reciente entrevista, Gabriel Suazo dio su análisis sobre la victoria chilena frente a la selección peruana. En sus palabras, el capitán de 'La Roja' señaló que, a pesar de jugar con un hombre menos desde la primera parte, estaban confiados en que podían vencer a la Bicolor. Comentó que, desde que ingresaron al vestuario, conversaron sobre ello y se mostraron convencidos de ganar y de jugar sus cartas.

No obstante, el jugador del Sevilla de España también reconoció que la pasaron mal en los últimos minutos, cuando Perú comenzó a atacar en busca del empate. Según indicó, la Blanquirroja tenía claras sus estrategias, aunque destacó que supieron manejar bien esa situación tan complicada.

Capitán de Chile da su análisis sobre victoria frente a la selección peruana

"En el vestuario quedó claro que estábamos para ganarlo, por más que teníamos uno menos, que lo íbamos a ir a presionar, jugar nuestras cartas, sin meternos atrás, y creo que lo demostramos" , fueron sus primeras palabras.

"En los últimos minutos, no es fácil sostenerlo con 10, y obviamente Perú tiene sus armas para atacarnos, y en ese momento tuvimos que defendernos más atrás de lo que queríamos, pero sorteamos bien esos minutos finales y pudimos conseguir la victoria", sentenció el futbolista del Sevilla.

DT de Chile se pronuncia tras ganarle a Perú

Cabe señalar que Nicolás Córdova, entrenador de Chile, también se pronunció al respecto, destacando que trabajaron muy duro durante la semana para poder conseguir este gran triunfo.

"Estábamos jugando bien 11 contra 11. Después, con uno menos, interpretaron el partido de manera espectacular. No era fácil ir perdiendo 1-0 y presionamos igual, superordenados. Ellos tuvieron un par de ocasiones al final por desgaste, pero nosotros también pudimos hacer el 3-1. Han sido muy exigentes. Entrenamos casi todos los días doble, nadie se quejó, nadie dijo nada. Creo que ha sido una victoria merecida. La tarjeta roja y el gol te pueden condicionar el partido, pero la lectura que hicieron los jugadores fue muy buena", empezó diciendo.

“Trabajamos algunas cosas para poder presionar mejor. Había momentos en que teníamos que dejar uno libre para presionar, y eso se hizo bien. La intensidad con la que presionamos cuando ellos estaban en su campo fue muy positiva”, culminó Córdova.