Deportes

Mr. Peet revela por qué creen en Chile que Gustavo Álvarez sería el DT de la selección peruana: "Tiene oferta de afuera"

Mr. Peet señaló que, desde Chile, consideran que la oferta que tiene el actual entrenador de la U. de Chile es de la selección peruana, pero que esta aún no se ha concretado.

Mr. Peet señaló que desde la prensa chilena piensan que Gustavo Álvarez se encuentra más cerca de Perú. Foto: composición LR/ Madrugol/difusión
Mr. Peet señaló que desde la prensa chilena piensan que Gustavo Álvarez se encuentra más cerca de Perú. Foto: composición LR/ Madrugol/difusión

En una reciente edición del programa 'Madrugol', Mr. Peet analizó lo que fue el Perú contra Chile, por los amistosos fecha FIFA, que terminó 2-1. Durante el desarrollo del programa, llamó la atención al revelar una conversación que tuvo con sus amigos periodistas, con respecto a Gustavo Álvarez, actual DT de la U. de Chile, quien desde hace meses se viene rumoreando que podría llegar al banquillo de la Bicolor.

En sus palabras, Peet resaltó que desde la prensa chilena se sabe que el estratega tiene una oferta que sería de Perú. Sin embargo, resaltó que la continuidad de Álvarez en el 'Romántico Viajero' dependerá de si llega a alcanzar el cupo de Chile 2, además reveló que también dependerá de la continuidad del actual presidente del club.

PUEDES VER: Eddie Fleischman deja fuerte calificativo contra Renzo Garcés tras derrota 2-1 de la selección peruana ante Chile: "Lo pasaron como un poste"

¿Qué dice la prensa chilena sobre la posible llegada de Gustavo Álvarez a Perú?

Según la información proporcionada por el periodista, desde que piensan que muy pronto Álvarez dejará U. de Chile.

"Yo conversaba con amigos chilenos y me decían que lo de Álvarez en Chile estaba descartado. Me dijeron que Álvarez tiene oferta de afuera y todo parecía indicar que era Perú, porque en ningún momento él ha descartado, dentro de las conversaciones, entrevistas, él no descartó, pudiendo hacerlo. Y en Chile creen que Álvarez tiene una oferta de Perú que no se ha concretado, porque Álvarez, que está dirigiendo a la U de Chile, podría quedar en Chile 2. (…) Que si Álvarez consigue el Chile 2, podrían desde el club hacer el esfuerzo de pelear esa oferta que tenía de afuera, pero que si quedaba en Chile 3 o 4, chao", señaló en un primer momento.

"Horas después, me dijeron, Peter, aparentemente lo de Álvarez estaría cada vez más lejos que cerca de la U de Chile, porque han inhabilitado al presidente del club. Me dice que, si termina saliendo esto, va a generar que Álvarez no continúe en la U de Chile", complementó.

PUEDES VER: Reimond Manco destaca rendimiento de Fabio Gruber a pesar de la derrota frente a Chile: “Un jugador que ganó la selección”

Gustavo Álvarez enfurece con la prensa chilena tras vincularlo con Perú

Cabe recordar, que en su momento, el argentino, al ser vinculado con Perú, se mostró molestó y tuvo fuertes palabras con la prensa.

"¿Esa publicación tiene firma? O sea, el diario pública sin firma. ¿Y la persona que lo dice lo mencionan con nombre y apellido? Cuando habla Gustavo Álvarez, a la cara se lo ven todos y saben quién es, con errores y virtudes. No podemos poner a la misma altura los dichos de un lado y del otro. Seamos serios", fueron sus palabras para las cámaras de TNT Sports en su momento.

Mr. Peet revela qué pasa entre Alianza Lima y Hernán Barcos para su renovación: "Sus deseos entran en conflicto"

Mr. Peet revela qué pasa entre Alianza Lima y Hernán Barcos para su renovación: "Sus deseos entran en conflicto"

Mr. Peet explota contra Juan Reynoso tras sus declaraciones en Matute: “Nunca ganaste un título en Alianza Lima"

Mr. Peet explota contra Juan Reynoso tras sus declaraciones en Matute: “Nunca ganaste un título en Alianza Lima"

Mr. Peet apunta contra Sergio Peña y Fernando Gaibor tras agónico empate de Alianza Lima: “Desapercibidos”

Mr. Peet apunta contra Sergio Peña y Fernando Gaibor tras agónico empate de Alianza Lima: “Desapercibidos”

Alex Valera confiesa que le gustaría jugar en Rusia tras anotar con la selección peruana: "Si me contratan, sería una buena oportunidad"

Alex Valera confiesa que le gustaría jugar en Rusia tras anotar con la selección peruana: "Si me contratan, sería una buena oportunidad"

Esposa de Jorge Fossati rompe el silencio y revela el dolor que vivió por las críticas hacia la selección peruana: ''Me hizo mal''

Esposa de Jorge Fossati rompe el silencio y revela el dolor que vivió por las críticas hacia la selección peruana: ''Me hizo mal''

Directivo de Bayern Múnich califica como artista a Felipe Chávez tras no ser convocado a la selección peruana: "Tiene un pie izquierdo loco"

Directivo de Bayern Múnich califica como artista a Felipe Chávez tras no ser convocado a la selección peruana: "Tiene un pie izquierdo loco"

Reimond Manco no se guardó nada y despotrica contra Jairo Concha tras derrota de la selección peruana: "No asumes, te escondes"

Reimond Manco no se guardó nada y despotrica contra Jairo Concha tras derrota de la selección peruana: "No asumes, te escondes"

Alberto Quintero, futbolista que brilló con Universitario, se conmueve al clasificar al Mundial 2026 con Panamá: "Nunca perdí la fe"

Alberto Quintero, futbolista que brilló con Universitario, se conmueve al clasificar al Mundial 2026 con Panamá: "Nunca perdí la fe"

"Nadie aún ha sido tetracampeón en el Perú": Andy Polo se ilusiona con volver a alzar el título con Universitario en el 2026

"Nadie aún ha sido tetracampeón en el Perú": Andy Polo se ilusiona con volver a alzar el título con Universitario en el 2026

Eddie Fleischman deja fuerte calificativo contra Renzo Garcés tras derrota 2-1 de la selección peruana ante Chile: "Lo pasaron como un poste"

Eddie Fleischman deja fuerte calificativo contra Renzo Garcés tras derrota 2-1 de la selección peruana ante Chile: "Lo pasaron como un poste"

Juan Jayo criticó el rendimiento de Jairo Concha tras derrota de la selección peruana: “Barreto sacará sus propias conclusiones”

Juan Jayo criticó el rendimiento de Jairo Concha tras derrota de la selección peruana: “Barreto sacará sus propias conclusiones”

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

