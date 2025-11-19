En una reciente edición del programa 'Madrugol', Mr. Peet analizó lo que fue el Perú contra Chile, por los amistosos fecha FIFA, que terminó 2-1. Durante el desarrollo del programa, llamó la atención al revelar una conversación que tuvo con sus amigos periodistas, con respecto a Gustavo Álvarez, actual DT de la U. de Chile, quien desde hace meses se viene rumoreando que podría llegar al banquillo de la Bicolor.

En sus palabras, Peet resaltó que desde la prensa chilena se sabe que el estratega tiene una oferta que sería de Perú. Sin embargo, resaltó que la continuidad de Álvarez en el 'Romántico Viajero' dependerá de si llega a alcanzar el cupo de Chile 2, además reveló que también dependerá de la continuidad del actual presidente del club.

¿Qué dice la prensa chilena sobre la posible llegada de Gustavo Álvarez a Perú?

Según la información proporcionada por el periodista, desde que piensan que muy pronto Álvarez dejará U. de Chile.

"Yo conversaba con amigos chilenos y me decían que lo de Álvarez en Chile estaba descartado. Me dijeron que Álvarez tiene oferta de afuera y todo parecía indicar que era Perú, porque en ningún momento él ha descartado, dentro de las conversaciones, entrevistas, él no descartó, pudiendo hacerlo. Y en Chile creen que Álvarez tiene una oferta de Perú que no se ha concretado, porque Álvarez, que está dirigiendo a la U de Chile, podría quedar en Chile 2. (…) Que si Álvarez consigue el Chile 2, podrían desde el club hacer el esfuerzo de pelear esa oferta que tenía de afuera, pero que si quedaba en Chile 3 o 4, chao", señaló en un primer momento.

"Horas después, me dijeron, Peter, aparentemente lo de Álvarez estaría cada vez más lejos que cerca de la U de Chile, porque han inhabilitado al presidente del club. Me dice que, si termina saliendo esto, va a generar que Álvarez no continúe en la U de Chile", complementó.

Gustavo Álvarez enfurece con la prensa chilena tras vincularlo con Perú

Cabe recordar, que en su momento, el argentino, al ser vinculado con Perú, se mostró molestó y tuvo fuertes palabras con la prensa.

"¿Esa publicación tiene firma? O sea, el diario pública sin firma. ¿Y la persona que lo dice lo mencionan con nombre y apellido? Cuando habla Gustavo Álvarez, a la cara se lo ven todos y saben quién es, con errores y virtudes. No podemos poner a la misma altura los dichos de un lado y del otro. Seamos serios", fueron sus palabras para las cámaras de TNT Sports en su momento.