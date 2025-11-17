Juan Román Riquelme elogia a Christian Cueva y revela que pudo llegar a Boca Juniors: "Con el hablé varias veces"
Riquelme reveló que mantuvo contacto con Cueva y lo tomó en cuenta por ser un jugador importante para su país, aunque las lesiones complicaron su fichaje.
- Pareja de novios graban un momento romántico en las calles de Barcelona y captan por sorpresa a Lionel Messi caminando detrás de ellos
- Exfutbolista de Rusia lapidó al portero Matvéi Safónov por gol de Álex Valera: "Por eso no juega en el PSG"
Christian Cueva, en su mejor versión, asombró en el Brasileirao y fue pieza clave en la selección peruana para clasificar al Mundial y lograr el podio en la Copa América. Lamentablemente, las lesiones y la falta de disciplina lo fueron apagando e incluso la prensa ecuatoriana viene discutiendo su nivel en Emelec. Sin embargo, el prime de 'Aladino' deleitó a importantes clubes y uno de los grandes que lo tuvo en la mira fue Boca Juniors.
Juan Román Riquelme sorprendió en Enfocados al confesar que el gigante de Sudamérica mantuvo contacto con Christian Cueva y Paolo Guerrero. Además, el exfutbolista no se cansó de elogiar al jugador de 33 años y afirmó de que a la directiva le gustaba su fútbol.
PUEDES VER: Capitana de Alianza Lima deja sincero mensaje tras fallar penal ante Universitario: "Me duele en el alma"
¿Qué dijo Juan Román Riquelme sobre Christian Cueva a Boca Juniors?
Riquelme fue consultado por Christian Cueva y afirmó que mantuvo contacto con el jugador peruano. "Con él hablé varias veces. A mí me gusta mucho el fútbol. Para mí cuando me pongo a hablar con algún jugador, no solamente ahora, sino antes, para mí es un montón. Pero estamos hablando de jugadores que para su país son muy importantes, que han hecho cosas muy buenas. Entonces, a mí me gusta eso. Esa es la verdad”, reveló la leyenda de Boca Juniors.
No obstante, ya es tarde para que se concrete el fichaje del peruano al excampeón de la Copa Libertadores. "Lamentablemente, en el último tiempo estuvo lesionado, un poco con su rodilla, y andaba molesto", sentenció Juan Román Riquelme en 'Enfocados' de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.
PUEDES VER: Clasificados al Mundial 2026: los 32 equipos que aseguraron su participación y las plazas que faltan definir
¿Qué dijo Juan Roman Riquelme sobre Paolo Guerrero?
En sus palabras, señaló que cuando llegó al club como dirigente, se puso en contacto con Guerrero, incluso señaló que preguntó por Jefferson Farfán, pero que cuando mandaron a un doctor para ver al 'Depredador' no dio resultados positivos.
"Yo pregunté por él, (entre risas) pregunté por usted (Farfán), pero Paolo estaba con un tema de lesión en ese momento. Mandamos al doctor, que es experto en lesiones de rodilla, lo miró, pero bueno. Yo creo que ha nacido para jugar acá; Paolo, yo creo que lo hubiera hecho muy bien, pero no se pudo", fueron las palabras de Riquelme.