Deportes

Ricardo Gareca responde fuerte a las criticas sobre su trabajo en la selección peruana: "Me han dicho que soy vago"

El 'Tigre' defendió su legado recordando la histórica clasificación al Mundial 2018 y destacando los logros que devolvieron la ilusión al pueblo peruano.

Gareca arremetió contra los críticos por su trabajo con la selección peruana Foto: Lr/A Presión
Gareca arremetió contra los críticos por su trabajo con la selección peruana Foto: Lr/A Presión

Ricardo Gareca rompió su silencio sobre el proceso que vivió en la selección peruana hasta el 2022. El 'Tigre', en medio de las polémicas declaraciones de Jean Ferrari, recordó su paso por Perú y habló de la restructuración del equipo. Además, resaltó que no tiene problemas con ninguna persona de la actual directiva. Sin duda, el entrenador argentino siempre será respetado por lograr la histórica clasificación al Mundial 2018.

Los hinchas de la Bicolor vivieron grandes momentos con Ricardo Gareca al mando del equipo. El experimentado técnico le devolvió la ilusión a un país con la clasificación al Mundial, el subcampeonato en la Copa América 2019 y dos repechajes consecutivos. No obstante, también recibió fuertes críticas por su manera de trabajar en la última etapa.

lr.pe

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre la criticas que recibió en la selección peruana?

"La verdad no tengo problemas con nadie. Es lo que quiere Perú e hicimos un buen trabajo con el respaldo de Edwin Oviedo en esa época. Él me permitió, en un momento crítico por la situación, continuar con una tranquilidad enorme. Perú estaba en el puesto 54 y logró estar dentro de los 10 mejores del mundo. Eso es trabajo, aunque aquí hablaron cualquier barbaridad sobre mí. Me dijeron vago y nunca respondí", reveló Ricardo Gareca en 'A Presión'.

Asimismo, habló sobre los famosos 3 puntos. "Nos siguen criticando por los 3 puntos del escritorio, pero fue reglamentario. Ganamos en lugares impensados e incluso hace décadas no se ganaba. Clasificamos luego de 36 años y subimos del puesto 55 al 10", sentenció Ricardo Gareca.

lr.pe

¿Qué dijo Agustín Lozano sobre la salida de Ricardo Gareca?

Agustín Lozano estuvo en el programa 'La Interna' y deslizó la idea de que Gareca no había sido totalmente honesto sobre su salida de Perú. El mandamás de la FPF sostuvo que personas alrededor del entrenador le mintieron sobre la presunta reducción de su sueldo para renovar.

"Yo creo que el profe Ricardo Gareca tuvo otras razones, no sé por qué no las quiso decir. Habló bastante, pero no ha dicho todo, falta la verdad. Yo solamente digo que falta la verdad, no ha dicho toda la verdad. Lo único que te puedo decir es que como presidente de la FPF hice hasta lo imposible y quizás hasta cosas que ni ustedes lo harían para que el proyecto continúe y pueda seguir. Es falso el tema de la reducción de sueldos", sentenció Lozano.

