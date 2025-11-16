La selección chilena obtuvo un resultado positivo en su último encuentro amistoso ante Rusia. Tras el triunfo, el ambiente en 'La Roja' está lleno de optimismo, especialmente porque el equipo volvió a encontrarse con el gol. Sin embargo, después del partido, Ben Brereton compartió sus sensaciones y dejó un curioso comentario sobre el presente de Chile.

El delantero expresó que siempre es un placer vestir la camiseta chilena, aunque también admitió que existe tristeza por no haber logrado clasificar al Mundial. Lo que más llamó la atención fue una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia Ricardo Gareca.

Ben Brerenton y su comentario sobre el presente de Chile

"Obviamente, quiero jugar por Chile, entonces cuando no venía era obvio que quería jugar por la selección y ahora estoy muy feliz de estar de vuelta con los muchachos. He disfrutado del último y anterior viaje. Ha sido muy divertido y hemos conseguido buenos resultados, así que ha sido una concentración feliz, todos estamos contentos y emocionados por el futuro", empezó diciendo.

"Siempre que vengo a Chile los compañeros son increíbles. Es un buen grupo, puedes verlo dentro y fuera de la cancha. Hay unión y damos pasos hacia adelante. Todos estamos decepcionados de no haber clasificado al Mundial, pero dimos vuelta la página y ahora nos centramos en lo que tenemos por delante. Siento que los últimos tres partidos han sido realmente buenos", complementó.

"El cuerpo técnico ha sido brillante, desde que volví el cuerpo técnico ha sido brillante. Hay una buena conexión con todos. Estamos todos contentos de representar a Chile y sobre el partido contra Perú, sabemos que tienen un buen equipo y jóvenes", fueron las palabras del delantero, que muchos interpretaron como una indirecta para el 'Tigre'.

Ben Brereton calienta la previa de lo que será Perú vs Chile

De cara a lo que viene, Ben Brereton comentó que, aunque está satisfecho por sus goles, ahora su enfoque está en rendir bien ante Perú, pues todo el plantel chileno se ha propuesto lograr tres triunfos consecutivos.

"Esto se trata del equipo y queremos ganar y tener buenas actuaciones. Pero estoy muy contento de haber marcado gol en el partido contra Perú y ante Rusia anoche. En lo personal es muy bueno, mi familia estaba muy contenta en Inglaterra y Chile. Así que es algo brillante para mí, pero ahora estamos concentrados en el nuevo partido contra Perú para alcanzar tres victorias consecutivas y conseguir más vibras positivas en el plantel. Estamos emocionados", comentó.

"Ellos (Perú) también querrán ganar el partido y nos respaldamos en nuestra actuación contra el mismo Perú y Rusia, así que con suerte podremos conseguir una nueva victoria", sentenció.