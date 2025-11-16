HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
Deportes

¿Indirecta a Ricardo Gareca? Ben Brereton y su curioso comentario sobre el presente de Chile: "Desde que volví, el cuerpo técnico es brillante"

Brereton también se refirió al próximo partido contra Perú y destacó que la selección chilena buscará conseguir su tercera victoria consecutiva.

Ben Brerenton habló sobre el presente que vive la selección chilena. Foto: composición LR/ TNT Sports Chile/difusión
Ben Brerenton habló sobre el presente que vive la selección chilena. Foto: composición LR/ TNT Sports Chile/difusión

La selección chilena obtuvo un resultado positivo en su último encuentro amistoso ante Rusia. Tras el triunfo, el ambiente en 'La Roja' está lleno de optimismo, especialmente porque el equipo volvió a encontrarse con el gol. Sin embargo, después del partido, Ben Brereton compartió sus sensaciones y dejó un curioso comentario sobre el presente de Chile.

El delantero expresó que siempre es un placer vestir la camiseta chilena, aunque también admitió que existe tristeza por no haber logrado clasificar al Mundial. Lo que más llamó la atención fue una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia Ricardo Gareca.

PUEDES VER: Mano Menezes toma determinante decisión sobre Erick Noriega en Gremio para la próxima temporada

lr.pe

Ben Brerenton y su comentario sobre el presente de Chile

"Obviamente, quiero jugar por Chile, entonces cuando no venía era obvio que quería jugar por la selección y ahora estoy muy feliz de estar de vuelta con los muchachos. He disfrutado del último y anterior viaje. Ha sido muy divertido y hemos conseguido buenos resultados, así que ha sido una concentración feliz, todos estamos contentos y emocionados por el futuro", empezó diciendo.

"Siempre que vengo a Chile los compañeros son increíbles. Es un buen grupo, puedes verlo dentro y fuera de la cancha. Hay unión y damos pasos hacia adelante. Todos estamos decepcionados de no haber clasificado al Mundial, pero dimos vuelta la página y ahora nos centramos en lo que tenemos por delante. Siento que los últimos tres partidos han sido realmente buenos", complementó.

"El cuerpo técnico ha sido brillante, desde que volví el cuerpo técnico ha sido brillante. Hay una buena conexión con todos. Estamos todos contentos de representar a Chile y sobre el partido contra Perú, sabemos que tienen un buen equipo y jóvenes", fueron las palabras del delantero, que muchos interpretaron como una indirecta para el 'Tigre'.

PUEDES VER: DT de Rusia recordó a la selección peruana tras derrota 2-0 ante Chile: "¿Crees que Matvéi Safonov sintió presión contra Perú?"

lr.pe

Ben Brereton calienta la previa de lo que será Perú vs Chile

De cara a lo que viene, Ben Brereton comentó que, aunque está satisfecho por sus goles, ahora su enfoque está en rendir bien ante Perú, pues todo el plantel chileno se ha propuesto lograr tres triunfos consecutivos.

"Esto se trata del equipo y queremos ganar y tener buenas actuaciones. Pero estoy muy contento de haber marcado gol en el partido contra Perú y ante Rusia anoche. En lo personal es muy bueno, mi familia estaba muy contenta en Inglaterra y Chile. Así que es algo brillante para mí, pero ahora estamos concentrados en el nuevo partido contra Perú para alcanzar tres victorias consecutivas y conseguir más vibras positivas en el plantel. Estamos emocionados", comentó.

"Ellos (Perú) también querrán ganar el partido y nos respaldamos en nuestra actuación contra el mismo Perú y Rusia, así que con suerte podremos conseguir una nueva victoria", sentenció.

Notas relacionadas
DT de Rusia recordó a la selección peruana tras derrota 2-0 ante Chile: "¿Crees que Matvéi Safonov sintió presión contra Perú?"

DT de Rusia recordó a la selección peruana tras derrota 2-0 ante Chile: "¿Crees que Matvéi Safonov sintió presión contra Perú?"

LEER MÁS
Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

LEER MÁS
Chile le ganó 2-0 a Rusia por el amistoso internacional de fecha FIFA

Chile le ganó 2-0 a Rusia por el amistoso internacional de fecha FIFA

LEER MÁS
Luka Modric jugará su quinta Copa del Mundo con Croacia, que ayer venció 3-1 a Islas Feroe

Luka Modric jugará su quinta Copa del Mundo con Croacia, que ayer venció 3-1 a Islas Feroe

LEER MÁS
Administrador de Universitario lanzó tajante respuesta sobre supuesta mala relación con Jorge Fossati: "Inventan historias de la 'U"

Administrador de Universitario lanzó tajante respuesta sobre supuesta mala relación con Jorge Fossati: "Inventan historias de la 'U"

LEER MÁS
Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Unión Minas campeón de la Copa Perú! Club de Cerro de Pasco jugará la segunda división en 2026

¡Unión Minas campeón de la Copa Perú! Club de Cerro de Pasco jugará la segunda división en 2026

LEER MÁS
América de Cali vs Atlético Nacional EN VIVO HOY por la Copa BetPlay: inicia el partido

América de Cali vs Atlético Nacional EN VIVO HOY por la Copa BetPlay: inicia el partido

LEER MÁS
¡CD Moquegua jugará la Liga 1! Venció 3-2 a César Vallejo y se quedó con el último ascenso a primera división

¡CD Moquegua jugará la Liga 1! Venció 3-2 a César Vallejo y se quedó con el último ascenso a primera división

LEER MÁS
Mano Menezes toma determinante decisión sobre Erick Noriega en Gremio para la próxima temporada

Mano Menezes toma determinante decisión sobre Erick Noriega en Gremio para la próxima temporada

LEER MÁS
DT de Rusia recordó a la selección peruana tras derrota 2-0 ante Chile: "¿Crees que Matvéi Safonov sintió presión contra Perú?"

DT de Rusia recordó a la selección peruana tras derrota 2-0 ante Chile: "¿Crees que Matvéi Safonov sintió presión contra Perú?"

LEER MÁS
Capitana de Alianza Lima deja sincero mensaje tras fallar penal ante Universitario: "Me duele en el alma"

Capitana de Alianza Lima deja sincero mensaje tras fallar penal ante Universitario: "Me duele en el alma"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Deportes

Partidos amistosos internacionales en esta fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Ecuador vs Canadá EN VIVO HOY: a qué hora juegan y por dónde ver el amistoso internacional en fecha FIFA

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025