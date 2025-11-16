La mañana del domingo 16 de noviembre empezó con polémica debido a Jean Ferrari. El actual director general de fútbol de la FPF arremetió contra Ricardo Gareca por sus recientes declaraciones sobre la selección peruana. Sus comentarios han generado cierta controversia y despertó la opinión de algunos periodistas. Eddie Fleischman, por ejemplo, tildó de desubicado a Ferrari por arremeter contra el que considera que es el mejor entrenador en la historia de la Bicolor.

Asimismo, defendió la gestión de Gareca al mando de la selección durante los 7 años que estuvo. Para el periodista, el 'Tigre' cumplió con la labor que se le encomendó, la cual fue hacerse cargo del equipo mayor.

Eddie Fleischman critica a Jean Ferrari por arremeter contra Ricardo Gareca

A través de sus redes sociales, el comentarista deportivo dejó en claro su postura. Según su punto de vista, Ferrari se equivoca al atacar a Gareca y señala que es infantil cuestionarlo por las entrevistas que viene brindando.

"Desubicado, fuera de lugar. A Gareca lo contrataron para dirigir la selección adulta, nada más y así, en sus años de seleccionador hubo muchos nuevos rostros q se fueron sumando. Es el mejor DT de la historia de la selección y cuestionario porque da entrevistas, es muy infantil", escribió en su cuenta de X.

Asimismo, en otro tuit, criticó directamente la actual gestión de Ferrari. "Tiene 4 meses en el cargo y aún no anunció nada de su diagnóstico y el supuesto “nuevo amanecer” que prometió cuando asumió (...) La pésima costumbre de hablar de más cuando se es un subordinado de un sancionado por reventa de entradas, considerado el peor dirigente de la historia de nuestro fútbol", increpó Fleischman.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre Ricardo Gareca?

"Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo, no sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así, ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista, a nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien", escribió Ferrari en su cuenta de X.