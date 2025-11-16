HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

DT de Chile y su contundente mensaje antes de enfrentar a la selección peruana: "Todos queremos clasificar al Mundial 2030"

Ambas selecciones buscan cerrar el año con una victoria, tras haber tenido resultados negativos en las Eliminatorias para el Mundial 2026. Perú y Chile salen con equipos renovados.

Técnico de Chile habla de la importante del amistoso ante Perú. Foto: Lr/Somos Chile
La selección peruana quedó lista para enfrentar a Chile en un picante partido amistoso por la fecha FIFA. El renovado 'Clásico del Pacífico' marcará el último duelo de ambas escuadras en el año y ninguno de los dos quiere irse a casa con las manos vacías. La Roja quedó en último lugar en las Eliminatorias, tras la desastrosa campaña de Ricardo Gareca. Del mismo modo, Perú no tuvo suerte con 3 entrenadores al mando y terminó penúltima.

Nicolás Córdova, después de lograr una victoria de 2-0 sobre Rusia, ofreció una conferencia de prensa en la que detalló la tarea que le fue encomendada luego de la salida de Ricardo Gareca. El excampeón de América quiere quitarse la espina y clasificar directo al próximo Mundial 2030.

lr.pe

¿Qué dijo el entrenador de Chile previo al partido amistoso contra la selección peruana?

"Los que vienen son los que van a disputar las Eliminatorias para el Mundial 2030. Por lo tanto, hay que jugar la mayor cantidad de partidos en las fechas FIFA y darle continuidad al grupo. Creo que es súper importante competir a este nivel. Que aparezcan jugadores es determinante. Una de las cosas que me encomendaron en estos cinco partidos es darle continuidad a un grupo de jugadores más jóvenes", reveló el exentrenador de Universitario.

"Ojalá se sumen más jugadores jóvenes. Hay que darle continuidad al proyecto de juveniles, que, a veces, pareciera que está todo tan mal, no lo está, créanme. Sobre todo, dejarle al técnico que venga el próximo año jugadores de donde agarrarse para empezar el proceso como corresponde. Y así poder clasificar al Mundial 2030, que es lo que todos queremos. Básicamente, todos estamos focalizados en eso y no en otra cosa. Se pueden hacer cosas importantes", sentenció en conferencia de prensa.

lr.pe

¿Cuándo juega Perú vs Chile por amistoso internacional?

El clásico entre Perú y Chile se llevará a cabo este martes 18 de noviembre, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana) y 2.00 p. m. (hora chilena). Ambas escuadras volverán a enfrentarse después de un mes.

lr.pe

Canal de TV para ver el amistoso Perú - Rusia

En territorio peruano, el duelo Perú vs Chile se podrá ver a través de las señales de América TV y ATV de forma gratuita. Por su parte, Movistar Deportes realizará la transmisión en cable. Asimismo, otra opción para seguir la transmisión de manera online gratis es en la plataforma América tvGo.

