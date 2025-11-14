A pesar de mostrar un discreto nivel, la selección peruana logró rescatar un agónico empate ante Rusia en San Petersburgo. Uno de los jugadores que resaltó en el combinado nacional fue Alex Valera, quien se lució un golazo en los minutos finales. Dicha actuación no pasó desapercibida por el entrenador Manuel Barreto y todo indica que el popular 'Nazario' será titular ante Chile en el segundo amistoso de fecha FIFA.

Sin embargo, el goleador de Universitario de Deportes no será la única novedad en el próximo partido de la Bicolor. De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, el volante Piero Quispe y el defensor Fabio Gruber también estarán desde el arranque en el clásico.

Fabio Gruber juega en la segunda división de Alemania. Foto: FPF

Perú hará cambios ante Chile: Valera y Gruber serán titulares

"Pensando en ese partido con Chile, la información es que Piero Quispe y Fabio Gruber van a ser titulares; seguramente, Alex Valera también. Vamos a ver cómo se acomoda el equipo, creo que Cabellos también tiene chances de arrancar, y Barreto va a tratar de engranar el equipo. Las novedades son Gruber, Quispe y Valera como titulares", reveló.

Esta nueva edición del 'Clásico del Pacífico' podría marcar el debut de Fabio Gruber en la selección peruana. El central de origen alemán, que milita en el FC Nürnberg, es una de las grandes apuestas de Manuel Barreto para el recambio generacional.

¿Cuándo juega Perú vs Chile?

El partido entre Perú y Chile se llevará a cabo el próximo martes 18 de noviembre, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Fisht de Sochi. Este compromiso marcará el fin de la gira por suelo ruso.

¿Qué canal transmite el Perú vs Chile?

En territorio peruano, el duelo Perú vs Chile se podrá ver a través de las señales de América TV y ATV de forma gratuita. Por su parte, Movistar Deportes realizará la transmisión en cable. Asimismo, otra opción para seguir la transmisión de manera online gratis es en la plataforma América tvGo.