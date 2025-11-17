HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Brasil vs Túnez EN VIVO por partido amistoso internacional: hora y canales para ver el último duelo de la canarinha

La selección brasileña busca recuperar su mejor versión para el Mundial 2026, con Vinícius Júnior y Estevao como figuras destacadas por la ausencia de Raphinha.

Brasil se mide a Túnez por amistoso internacional. Foto: Omar Neyra.
Brasil se mide a Túnez por amistoso internacional. Foto: Omar Neyra.

Brasil se enfrenta a Túnez en el último partido amistoso internacional de la temporada. La pentacampeona mundial quiere recuperar su mejor versión para conquistar el Mundial 2026. La 'Canarinha' jugará este martes a las 2:30 pm en el Stade Pierre-Mauroy de Lille. El partido lo puedes ver por Disney Plus. Aceloyti

Vinícius Júnior y Estevao se destacan como las principales estrellas de la selección brasileña debido a la ausencia del extremo Raphinha. Por su parte, Wahbi Khazri se erige como la figura más representativa del equipo tunecino para dar el batacazo de la temporada.

lr.pe

¿A qué hora juega Brasil vs Túnez por amistoso internacional?

Brasil se mide a Túnez en un atractivo partido amistoso para cerrar la temporada. Nadie quiere perderse el 'Joga bonito' de Vinicius y Estevao. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados.

  • Argentina: 4:30 pm
  • Perú: 2:30 pm
  • Ecuador: 2:30 pm
  • Chile: 4:30 pm
  • Uruguay: 2:30 pm
  • Colombia: 2:30 pm

lr.pe

¿Dónde ver Brasil contra Túnez por partido amistoso internacional?

Brasil y Túnez se medirán el martes 18 de noviembre en el Stade Pierre-Mauroy, ubicado en Lille, Francia, en un amistoso internacional de la FIFA. Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través del Plan Premium de Disney+, disponible exclusivamente para Sudamérica.

lr.pe

Alineaciones posibles entre Brasil y Túnez por amistoso internacional

Carlo Ancelotti pondrá un ofensivo once titular con los 2 extremos del Real Madrid y al '9' del Tottenham. El esquema táctico que usará será el 1-4-2-3-1. En cambio, el cuadro africano plasmará un perfil más defensivo y buscará los contragolpes.

  • Ederson; Wesley, Militao, Marquinhos, Caio Henrique; Guimaraes, Andrey Santos; Vinicius, Rodrygo, Cunha; Richarlison
  • Aymen Dahmen, Yan Valery, Montassar Talbi, Dylan Bronn, Ali Abdi, Ellyes Skhiri, Amor Layouni, Hannibal Mejbri, Ismaël Gharbi, Elias Saad, Hazem Mastouri

El último antecedente entre Brasil vs Túnez por amistoso

La selección brasileña, bajo la dirección de Carlo Ancelotti, llega con confianza tras su victoria por 2-0 ante Senegal. Por su parte, Túnez se impuso 3-2 a Jordania en su más reciente encuentro. En el último enfrentamiento entre ambos equipos, que tuvo lugar en 2022, Brasil se llevó la victoria con un contundente 5-1, destacando el doblete de Raphinha y los goles de Richarlison, Neymar y Pedro.

