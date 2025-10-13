Japón vs Brasil EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el amistoso internacional?
Después de imponerse 5-0 ante Corea del Sur, Brasil quiere seguir en racha y ahora irá por Japón en Tokio. Conoce los detalles de este amistoso internacional.
Japón vs Brasil se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 14 de octubre, encuentro válido por un amistoso de la fecha FIFA. El partido entre la Canarinha y los nipones se disputará a las 5.30 a. m. (hora peruana) en el Estadio Ajinomoto, ubicado en Tokio. La transmisión estará a cargo de ESPN+ para algunos países de Sudamérica. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.
La Canarinha viene de un mostrar un gran rendimiento tras imponerse 5-0 a Corea del Sur. El doblete de Rodrygo y el otro tanto de Vinicius fueron importantes para este triunfo del pentacampeón. Por su parte, los asiáticos vienen de igualar 2-2 ante Paraguay de Gustavo Alfaro.
Japón vs Brasil: ficha del partido
|Partido
|Japón vs Brasil
|¿Cuándo?
|Martes 14 de noviembre del 2025
|¿A qué hora?
|5.30 a. m. (hora peruana)
|¿En qué canal?
|ESPN+
|¿Dónde?
|Estadio Ajinomoto
¿A qué hora juega Japón vs Brasil?
En suelo peruano, el choque entre Japón vs Brasil se disputará desde las 5.30 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.
- Perú, Ecuador y Colombia: 5:30 a.m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 6:30 a.m.
- Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 7:30 a.m.
- México y Centroamérica: 4:30 a.m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 6:30 a.m.
- España: 12:30 p.m.
¿En qué canal ver Japón vs Brasil?
- Brasil: Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play, SporTV yGlobo
- España: DAZN
- Estados Unidos: ESPN Deportes / ESPN+
Posibles alineaciones Japón vs Brasil
- Japón: Zion Suzuki; Ayumu Seko, Tsuyoshi Watanabe, Junnosuke Suzuki; Ito, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Nakamura; Takumi Minamino, Ritsu Doan; y Koki Ogawa.
- Brasil: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Rodrygo, Matheus Cunha, Vinícius Júnior; y Richarlison.