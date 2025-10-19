HOYSuscripcion LR Focus

Campeón del mundo con Brasil fulmina a Neymar por su pobre presente en Santos: "No sirve de ejemplo para nadie"

Emerson Leao, quien además ha sido tres veces DT de Santos, arremetió contra Neymar y dejó en claro que su mejor momento ya pasó.

En una entrevista que ya está generando fuerte repercusión en Brasil, el exguardameta y campeón mundial con la selección brasileña en 1970, Emerson Leão, no se guardó nada al hablar sobre Neymar Jr. y su presente en el fútbol. Leão, quien también tuvo varios ciclos como entrenador, manifestó que el delantero “ya no es ejemplo para nadie” y lanzó duras críticas tanto sobre su rendimiento como sobre su disciplina fuera del campo durante su etapa en Santos.

Durante la conversación con el programa CNN Esportes S/A, Leão sostuvo que “una cosa depende de la otra: el hombre fuera del campo y el que juega dentro. Y él ya no es ejemplo para nadie”.

PUEDES VER: Jugador de Ayacucho FC sobre partido contra Universitario: El solo nombre del rival ya te motiva

Campeón del Mundo despotrica contra Neymar por su nivel en Santos

Además, recordó un momento clave del pasado cuando se cruzó con Neymar en sus comienzos: “Le dije: ‘Mira chico, te vamos a necesitar en el Mundial. Cuídate’. Y eso fue lo único que no hizo”, relató con evidente desencanto.

Según Leão, el problema de Neymar no se limita simplemente a su estado de forma actual, sino que tiene raíces más profundas: “Él empezó siendo un jugador maravilloso, pero hoy no tiene la misma reacción muscular, ni la misma secuencia de entrenamiento de antes. Ya no es el mismo atleta”.

El análisis del exfutbolista es demoledor: “En su cabeza, cuando va a iniciar una jugada, sabe lo que va a hacer, pero ya no puede. Ya no puede”, aseguró. Esta pérdida de explosividad y continuidad física coincide con un momento complicado para Neymar: su vuelta al Santos FC, sus constantes lesiones y la presión creciente sobre un club que no atraviesa por su mejor temporada.

PUEDES VER: 'Flaco' Granda afirma que Universitario podría traer a Ricardo Gareca, pero no como DT: Me dijeron que vuelve a Perú

¿Cuál es el actual valor de mercado de Neymar?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Neymar tiene un valor en el mercado de 11 millones de euros.

