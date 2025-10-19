En una entrevista que ya está generando fuerte repercusión en Brasil, el exguardameta y campeón mundial con la selección brasileña en 1970, Emerson Leão, no se guardó nada al hablar sobre Neymar Jr. y su presente en el fútbol. Leão, quien también tuvo varios ciclos como entrenador, manifestó que el delantero “ya no es ejemplo para nadie” y lanzó duras críticas tanto sobre su rendimiento como sobre su disciplina fuera del campo durante su etapa en Santos.

Durante la conversación con el programa CNN Esportes S/A, Leão sostuvo que “una cosa depende de la otra: el hombre fuera del campo y el que juega dentro. Y él ya no es ejemplo para nadie”.

Campeón del Mundo despotrica contra Neymar por su nivel en Santos

Además, recordó un momento clave del pasado cuando se cruzó con Neymar en sus comienzos: “Le dije: ‘Mira chico, te vamos a necesitar en el Mundial. Cuídate’. Y eso fue lo único que no hizo”, relató con evidente desencanto.

Según Leão, el problema de Neymar no se limita simplemente a su estado de forma actual, sino que tiene raíces más profundas: “Él empezó siendo un jugador maravilloso, pero hoy no tiene la misma reacción muscular, ni la misma secuencia de entrenamiento de antes. Ya no es el mismo atleta”.

El análisis del exfutbolista es demoledor: “En su cabeza, cuando va a iniciar una jugada, sabe lo que va a hacer, pero ya no puede. Ya no puede”, aseguró. Esta pérdida de explosividad y continuidad física coincide con un momento complicado para Neymar: su vuelta al Santos FC, sus constantes lesiones y la presión creciente sobre un club que no atraviesa por su mejor temporada.

¿Cuál es el actual valor de mercado de Neymar?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Neymar tiene un valor en el mercado de 11 millones de euros.